Ile Maurice: Assemblée nationale - Séquençage et Omicron au menu de la PNQ

Depuis le 27 novembre, combien de passagers positifs au Covid-19 ont été soumis à des tests de séquençage? Est-ce que parmi ces derniers, le variant Omicron est-il présent ? Ce sont les questions adressées par Xavier-Luc Duval au ministre de la Santé au Parlement, ce vendredi 10 décembre. Le leader de l'opposition s'intéresse également au stock des médicaments utilisés pour combattre le Covid-19.

Par ailleurs, même si la majorité gouvernementale ne semble accorder aucune considération à la demande de l'opposition de ne pas fermer le Parlement en cette période festive, pour une fois, les travaux parlementaires se poursuivront, selon toute probabilité au-delà du 15 décembre. En effet, une séance parlementaire est prévue le mardi 14 décembre et tout porte à croire que la dernière séance de l'année sera fixée au vendredi 17 courant.

Interrogée, la Chief Whip, Naveena Ramyad, soutient qu'il est difficile pour elle de dire avec exactitude la tenue de la dernière séance des travaux parlementaires pour cette année. "Normalement, il doit y avoir une séance pour les motions privées, comme cela est toujours le cas et, probablement, il devrait y avoir une séance mardi prochain pour en débattre", indique-t-elle. De son côté, Patrice Armance, Whip de l'opposition, fait ressortir que c'est la majorité qui décide et, à hier, il n'avait aucune idée quant à la tenue de la dernière séance.

Concernant la séance de cet après-midi, deux projets de loi sont inscrits à l'agenda. Ce sont le Virtual Asset and Initial Token Offering Services Bill, présenté par le ministre des Services financiers, Mahen Seeruttun, et le Revision of Laws (Amendment) Bill présenté par l'Attorney General, Maneesh Gobin. Le leader de l'opposition pourra adresser une Private Notice Question (PNQ) également. Toutefois, à la mi-journée hier, il n'avait pris aucune décision.

Selon Patrice Armance, peu de membres de l'opposition ont exprimé un intérêt à participer aux débats sur ces deux projets de loi. Pour Naveena Ramyad, le nombre d'intervenants de la majorité gouvernementale sera déterminé à partir du nombre d'orateurs de l'opposition. Donc, tout laisse croire que la séance d'aujourd'hui ne sera pas longue.

Il reste aussi encore deux projets de loi à être débattus : The Town Planners' Council Bill (Steven Obeegadoo) et The Criminal Code (Amendment) Bill (Pravind Jugnauth). Même s'il n'y a aucune obligation que ces deux projets de loi soient débattus aux prochaines séances, rien ne dit qu'ils seront inscrits aux séances après les vacances parlementaires.