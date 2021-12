Sénégal: Kolda - Lancement d'un nouveau programme de développement de la Casamance

Kolda — Le Projet de développement économique de la Casamance (PDEC) qui entend favoriser "une approche intégrée du développement local par le bais d'investissements complémentaires centrés sur les communautés les plus vulnérables" de la Casamance, a été lancé à Kolda (sud).

Le nouveau programme dont le lancement a eu jeudi en présence des acteurs territoriaux va remplacer le Programme pour le développement de la Casamance (PPDC).

Il couvre lui aussi les trois régions de la Casamance naturelle (Kolda, Sédhiou et Ziguinchor).

Financé à hauteur de 23 milliards de FCFA par la Banque mondiale, pour une durée de 5 ans, le PDEC veut "contribuer à la cohésion sociale et à la résilience des communautés en Casamance en soutenant la gouvernance locale inclusive, la connectivité et les moyens de subsistance ruraux".

"Nous sommes ici à Kolda pour lancer le projet PDEC qui remplace le PPDC", a déclaré Youssouf Badji, son coordonnateur, soulignant que le PDEC "favorisera une approche intégrée du développement local par le bais d'investissements complémentaires centrés sur les communautés les plus vulnérables de la Casamance".

Il a assuré que dans chaque commune, les communautés bénéficiaires "identifieront et hiérarchiseront leurs besoins les plus urgents en matière d'infrastructures socio-économiques et de soutien aux moyens de subsistance".

Youssouf Badji a expliqué qu'à la suite d'une planification inclusive, "les priorités seront à leur tour examinées et discutées, approuvées au niveau de la commune puis de la région".

Selon lui, cette approche permettra de favoriser la création de ponts et de liens grâce au dialogue et à la planification conjointe entre les différents groupes communautaires et les autorités.