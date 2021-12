Gambie: Le Président Barrow promet une nouvelle constitution et une limite aux mandats présidentiels

Le Président élu Adama Barrow a tenu hier au Palais Présidentiel une conférence de presse au cours de laquelle il a donné l'assurance aux Gambiens que son gouvernement mettra en place une nouvelle Constitution qui limitera les mandats présidentiels et introduira la majorité absolue.

Répondant aux questions des journalistes sur le coût de la vie dans le pays, le Président Barrow a déclaré que la Gambie n'est pas le seul pays dont le coût de la vie a connu une nette augmentation. Selon lui, le coût de la vie n'est pas décidé par le gouvernement. Son gouvernement consacre des ressources importantes à l'investissement dans le secteur agricole.

" J'ai la ferme conviction qu'un investissement conséquent dans l'agriculture représente l'unique solution pour réduire le coût de la vie dans le pays. " Concernant le secteur de la sécurité, le Président Barrow a déclaré son étonnement car le pays n'a jamais mis en place une stratégie nationale de sécurité et de défense, et ce, après 50 années d'indépendance. Il a ajouté que cette stratégie est présentement en cours d'élaboration.

Il s'est longtemps exprimé sur le besoin d'unité et a déclaré que: " Je ferai tout mon possible pour unir les Gambiens car je suis le Président de tous les Gambiens. Nous essaierons notamment d'établir des relations avec nos adversaires afin que nous puissions tous travailler main dans la main. Nous avons un esprit ouvert car les rancunes et amertumes n'ont aucune place dans nos pensées. Nous sommes conscients que nous devons adopter une attitude amicale, respectueuse et intègre pour le plus grand bien de la Gambie.

Les Gambiens doivent savoir que la responsabilité incombe à tous de contribuer au développement national. Tous les Gambiens doivent se mettre au service de la nation, et non pas au service du Président. "

Il a continué de répondre aux questions en déclarant que l'élection présidentielle récemment tenue n'avait connu aucun perdant car les Gambiens sont les grands gagnants de cette compétition électorale. Il a ajouté que la Gambie est notre bien commun le plus important et que son gouvernement fera tout son possible en vue de créer l'union entre les Gambiens et procéder au développement socio-économique du pays.

Il a souligné qu'il n'avait pas été nommé Président, mais élu pour un mandat de cinq ans. Le Président Barrow a déclaré que son mandat de cinq ans est conforme à la constitution. Il veillera par consequent au respect de la constitution.

" Lorsque je briguais l'élection présidentielle de 2016, j'ai fait des promesses aux Gambiens et j'estime que la plupart de ces promesses ont été honorées. Les progrès que nous avons accomplis au cours de ces cinq dernières années vont au-delà de nos ambitions et aspirations initiales. Nous avons connu un développement sans précèdent au cours des cinq dernières années. Lorsque nous avons fait un diagnostic de l'état de nos routes, nous avons découvert que le pays ne compte que 800 kms de routes bitumées, et ce, 52 ans après l'indépendance. Mon gouvernement a construit plus de 600 kms de routes bitumées en 5 ans. Nous avons construit des routes, des ponts et plus de 3000 salles de classe. "

Répondant au rejet des résultats de l'élection présidentielle par certains partis de l'opposition, le Président élu a déclaré que l'organisation de l'élection ne lui incombe pas dans la mesure où la Commission Electorale Indépendante est l'institution responsable de la bonne conduite des élections. Concernant les relations diplomatiques entre la Gambie et le Sénégal, le Président Barrow affirme que les leaders des deux pays doivent toujours travailler la main dans la main. Il a révélé qu'un esprit de collaboration et de fraternité existe déjà entre lui et le Président Macky Sall.

" Cet esprit de coopération et de fraternité facilite les relations entre les deux pays. Lorsque survient un différend entre nos deux pays, il suffit de joindre le Président Sall au téléphone pour résoudre la situation. "

Au sujet de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC), il a déclaré: " J'accorde une grande importance à la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC) car elle fait partie de mon héritage politique. Nous procéderons à une analyse profonde des recommandations de la Commission et le rapport sera publié dans un mois. Le livre blanc sera publié dans six mois, et ce, suite à des consultations avec mon gouvernement car ce sera une décision collective.

Il a déclaré que le Livre Blanc ordonnera les mesures à adopter par le gouvernement. Il a aussi donné l'assurance que son gouvernement veillera non seulement à ce que justice soit rendue, mais également à l'octroi de réparations aux victimes, et ce, tout en continuant d'œuvrer pour la réconciliation nationale.

