Sénégal: Prévention contre le Covid-19 - Des anticorps d'AstraZeneca autorisés dans certains cas

Dakar — L'Agence américaine des médicaments (FDA) vient d'autoriser l'administration d'anticorps de synthèse développés par AstraZeneca dans la prévention contre le Covid-19 dans certains cas.

"Le traitement Evusheld d'AstraZeneca (tixagevimab associé au cilgavimab), qui est une combinaison d'anticorps à action prolongée (LAAB), vient d'être autorisé en urgence aux États-Unis pour la prévention contre le Covid-19. Les premières doses de ce traitement seront disponibles prochainement", selon le communiqué reçu à l'APS.

Toutefois, l'agence a précisé qu'il ne s'agit pas "d'un substitut à la vaccination" et que ces anticorps ne sont autorisés que pour les personnes malades ou celles réagissant mal à la vaccination pour "la prévention de l'exposition au Covid-19 chez les adultes et les adolescents (âgés de 12 ans et plus et pesant 40 kg ou plus)".

Il s'agit d'individus présentant "un déficit immunitaire modéré à sévère du à une condition médicale ou à des médicaments immunosuppresseurs et qui pourraient ne pas présenter une réponse immunitaire adéquate à la vaccination contre le Covid-19"'.

Ce traitement préventif concerne également les personnes chez qui la vaccination "n'est pas recommandée".

Le communiqué souligne que "les données obtenues à l'issue de la phase III des tests liés à ce traitement ont démontré une protection robuste et des résultats à long terme (suite à l'administration d'une dose unique à une population à haut risque".

Selon le document, "les données préliminaires suggèrent qu'Evusheld est également efficace contre le variant Omicron".

"Grâce à Evusheld, nous allons pouvoir avoir désormais accès à la première thérapie par anticorps autorisée aux États-Unis et qui permettra de lutter beaucoup plus efficacement contre le Covid-19", a déclaré Mene Pangalos, Vice-président exécutif, R&D Biopharmaceutique, AstraZeneca.

"A ce jour, Evusheld neutralise toutes les variantes du SARs-CoV-2, et nous œuvrons rapidement pour établir son efficacité contre la nouvelle variante Omicron", a-t-il promis.