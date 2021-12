Gambie: Réactions des partisans de partis politiques suite à la victoire du Président Barrow à l'élection présidentielle

Suite à l'annonce par la Commission Electorale Indépendante (IEC) de la victoire du Président Barrow à l'élection présidentielle de Décembre, les partisans du Parti Démocratique Uni (UDP) et du Parti Populaire National (NPP) ont exprimé leurs sentiments concernant la victoire écrasante du Président Barrow.

Lors d'une interview, Mme Fatou Jatta, une partisane du Parti Populaire National (NPP) a déclaré à ce medium que la victoire incontestable du Président Barrow est l'expression de la volonté du peuple Gambien et a adressé ses félicitations à la Commission Electorale Indépendante (IEC) pour la patience et le professionnalisme dont elle a fait preuve dans l'exercice de ses fonctions car elle a publié des résultats justes et exactes.

Elle a ajouté que les partis d'opposition devraient accepter le résultat de l'élection présidentielle et travailler main dans la main pour le développement socio-économique du pays. Elle a déclaré: " Ce pays a une riche histoire en terme de coexistence pacifique à laquelle tous les Gambiens se doivent d'adhérer au nom de l'unité nationale. "

Mr Abdoulie Sanneh, un partisan du Parti Démocratique Uni (UDP) qui a exprimé son mécontentement suite à la défaite de son parti, a manifesté ses doutes concernant le résultat final annoncé par l'organe électoral. Il a déclaré que la Gambie n'avait jamais connu de retard dans l'annonce des résultats d'une élection dans l'histoire de ce pays. Il a ajouté qu'une enquête devrait être diligentée en vue de révéler les causes de ce retard, et ce, malgré la publication des résultats exacts par le président de la Commission Electorale Indépendante (IEC) en vue de prévenir des troubles et confrontations.

" J'ai constaté avec consternation toutes ces publications sur les réseaux sociaux dénigrant et calomniant la tribu des Malinké. Nous devons mettre fin à cela et nous montrer fiers de nos liens familiaux. Le pays a encore beaucoup de chemin à faire et personne ne pourra semer la division entre nous. Nous devons laisser le soin à nos leaders de recourir à la justice en vue d'obtenir réparation concernant le résultat de l'élection. "

Mme Mariama Njang a exhorté les Gambiens à ne pas mettre en péril la paix et la stabilité du pays sous aucun prétexte. Elle a déclaré que l'intérêt supérieur de la Gambie transcende les intérêts personnels des politiciens ou partis politiques.

" Nous devons continuer de vivre ensemble et de nous aimer les uns les autres car nous sommes un seul et même peuple. Nous devons arrêter de lancer des insultes et de montrer de la haine les uns envers les autres pour aucune raison. Nous devons nous libérer de tout ce qui pourrait troubler la paix et la stabilité du pays. Nous devons avoir une pensée pour les malades dans les hôpitaux, pour nos ainés, pour les femmes, les enfants et les personnes handicapées. "

" Nous devons abandonner les attitudes tribalistes, ségrégationnistes, discriminatoires et égoïstes car ces sentiments nous mènerons nulle part. "

Le Président Barrow promet une nouvelle constitution et une limite aux mandats présidentiels