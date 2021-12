Congo-Brazzaville: Présidence française de l'UE - Emmanuel Macron évoque ses priorités pour l'Afrique

Lors d'une conférence de presse, Emmanuel Macron a détaillé les objectifs et les priorités de la présidence française de l'Union européenne (UE), qu'elle prendra le 1er janvier 2022 pour un semestre (du 1er janvier au 30 juin 2002), notamment les priorités pour le continent africain, dans un contexte lié à la campagne présidentielle en France, l'accueil des migrants. Un sommet entre l'Union africaine (UA) et l'UE se tiendra les 17 et 18 février, à Bruxelles.

Le président français a promis d'œuvrer à un renforcement de la coopération entre l'UE et l'Afrique dans les domaines de la santé, du climat et de la sécurité pendant la présidence française de l'UE, du 1er janvien au 30 juin 2022. Il envisage " d'organiser l'immigration choisie (... ) entre l'Afrique et l'Europe ", citant les profils scientifiques, culturels, académiques. Emmanuel Macron a annoncé un sommet entre l'UA et l'UE, les 17 et 18 février 2022, à Bruxelles. A cette occasion, il va " refonder un New Deal économique et financier avec l'Afrique ". Pour " aller au bout de cette solidarité à l'égard des Africains ", 300 milliards d'euros de financement seront mis à la disposition des économies africaines victimes de l'épidémie sanitaire. Il invite l'Europe à porter une stratégie commune avec l'Afrique, plaidant pour " un agenda en matière d'éducation, de santé et de climat à la hauteur des enjeux de l'Afrique ".

Emmanuel Macron craint " une véritable explosion démographique " en Afrique et évoque la question climatique. " Nous devons accompagner, dans sa transition énergétique et climatique, le continent africain. Nous ne pouvons pas laisser les Etats africains sans solution. Leurs défis sont encore plus importants que les nôtres ", a-t-il signifié. Il note des défis plus importants en Afrique que ceux de la France sur l'éducation, avec un vrai projet visant à développer plus l'éducation des jeunes filles, la formation des enseignants, ainsi que le développement des structures d'éducation sur la santé. Il assure que la relation entre l'Afrique et l'Europe sera structurante pour la paix autour de la Méditerranée. Puis, le chef d'Etat souligne avoir " fait de la relation avec l'Afrique, une priorité ", faisant du " lien entre les deux continents le grand projet politique et géopolitique des décennies à venir ", et qualifiant " d'intérêt commun ", les questions de paix et de prospérité, entre les deux continents.

Le président français a aussi plaidé pour " européaniser le partenariat de sécurité entre l'Afrique et l'Europe pour faire face notamment à la monté du terrorisme ", affirmant, par ailleurs, vouloir agir " en bâtissant un avenir à la jeunesse africaine pour réduire les inégalités, lutter contre les trafics qui exploitent la misère et les passeurs qui ont fait de la Méditerranée un cimetière honteux ".

Ainsi, un effort particulier sera consacré à une réforme de l'espace Schengen pour que l'UE " protège ses frontières ". Emmanuel Macron souhaite mettre en place " un pilotage politique de Schengen ". Pour assurer la prospérité des frontières de l'Europe, il a proposé de discuter avec l'Afrique et les Balkans, afin de " refonder en profondeur " la relation " un peu fatiguée " entre les deux continents, et rebâtir " un traité d'amitié avec l'Afrique ".