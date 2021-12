Algérie: Formation - La prise en charge des handicapés une priorité pour le secteur

Alger — Le ministre de la Formation et de l'enseignement professionnels, Yacine Merabi a affirmé, jeudi à Alger, que la formation destinée aux personnes aux besoins spécifiques constituait "une priorité" dans la politique du secteur, appelant les chefs d'entreprises à accueillir les apprentis handicapés et à leur donner la chance d'acquérir des connaissances et un savoir-faire.

Dans son allocution lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des handicapés, au Centre de formation professionnelle et d'apprentissage (CFPA), Saïd Belalem de Kouba, en présence de la ministre de la Solidarité nationale, Mme Kaouter Krikou et du ministre de la Jeunesse et des sports, Abderezzak Sebgag, M. Merabi a souligné que la formation professionnelle des personnes handicapées constituait "une priorité" dans la politique du secteur.

Il a cité, dans ce contexte, les mesures prises par son département pour faciliter l'accès des personnes aux besoins spécifiques aux établissements de formation professionnelle, en leur accordant la priorité dans le choix de spécialités adaptées à leur handicap et en les dispensant des examens et concours d'accès, et ce de par la prise en charge de l'Etat qui accorde à l'apprentis un présalaire pendant une durée de 12 mois.

Le ministre a ajouté que son secteur veillait à former annuellement près de 1000 stagiaires handicapés, rappelant que 782 stagiaires avaient été formés à l'échelle nationale en 2020, en dépit de la conjoncture exceptionnelle dictée par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Dans le but de soutenir la formation de cette catégorie, il a été procédé récemment à la transformation de deux centres de formation professionnelle dans les wilayas de Touggourt et Béni Abbès en centres spécialisés dans la formation des handicapés, affirmant "l'attachement du secteur à améliorer les conditions de formation et à diversifier les offres de partenariat avec les instances et associations professionnelles".

M. Merabi a appelé les opérateurs économiques, les entreprises et les artisans à accueillir les apprentis des établissements du secteur en vue de leur accorder l'opportunité d'acquérir le savoir-faire et les compétences.

Mme Krikou a, pour sa part, mis en avant l'importance de la coordination intersectorielle pour la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques et leur insertion sociale et professionnelle afin de développer leurs compétences pédagogiques et psychologiques, soulignant que la prise en charge de cette catégorie se fait au niveau de 238 établissements relevant du secteur de la solidarité nationale et 15 annexes ainsi que 147 établissements encadrés par 101 associations.

Une exposition a été organisée à cette occasion pour mettre en exergue les créations des stagiaires dans divers domaines, telles que la sculpture sur bois, la pâtisserie, la peinture sur porcelaine et l'informatique en braille.