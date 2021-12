Maroc: L'ambassadeur du Mexique à Rabat souligne la centralité de la coopération parlementaire dans les relations maroco-mexicaines

Rabat — L'ambassadeur du Mexique au Maroc, Mme Mabel Comes Oliver, a souligné, jeudi, la centralité des relations parlementaires maroco-mexicaines, sur la voie de la consolidation de la coopération économique entre les deux pays.

Ainsi, Mme Oliver a mis l'accent, lors d'un entretien avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, sur la nécessité de rehausser le niveau des relations parlementaires bilatérales et multilatérales et de coordonner leurs actions lors des différentes rencontres parlementaires régionales et internationales, soulignant l'importance de renforcer ces relations sur des questions d'intérêt commun telles que l'immigration, l'investissement, l'agriculture et la culture, indique un communiqué de la première Chambre.

A cet égard, la diplomate mexicaine a relevé l'intérêt de la communication parlementaire en vue de clarifier les visions et les positions, notant que les relations parlementaires maroco-mexicaines ont connu un développement remarquable ces dernières années, à la faveur de l'adhésion du Parlement marocain, en tant qu'observateur, à de nombreux forums, rassemblements et unions parlementaires régionaux et continentaux en Amérique Latine et dans les Caraïbes.

Au sujet de la question de l'intégrité territoriale du Royaume, Mme Oliver a réitéré la position de son pays en faveur du processus de l'ONU et en soutien à l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies en vue de parvenir à une solution pacifique, juste, durable et mutuellement acceptable.

Pour sa part, M. Talbi Alami a affirmé que la Chambre des représentants est ouverte à toutes les initiatives visant à soutenir les relations parlementaires avec les États-Unis du Mexique dans l'objectif de porter à un niveau supérieur les relations entre les deux pays, à même de s'ouvrir aux questions qui figurent sur les agendas parlementaires bilatéral et multilatéral, telles que l'immigration, les énergies renouvelables, la transformation numérique et la coopération économique, commerciale et culturelle, selon la même source.

Il a également évoqué les acquis réalisés par la Chambre des représentants au cours de la dernière décennie, qui lui ont permis d'occuper une place de choix dans de nombreuses instances et organisations parlementaires continentales, régionales et internationales, soulignant la nécessité de renforcer les relations parlementaires maroco-mexicaines.

Dans ce sens, M. Talbi Alami a insisté sur l'importance de penser à la création d'un Forum parlementaire afro-latino-américain qui serait un espace de dialogue parlementaire et de communication Sud-Sud.