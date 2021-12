Maroc: Tinghir/INDH - Un intérêt constant porté aux enfants autistes

Tinghir — L'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dans la province de Tinghir porte un intérêt constant à la situation des enfants atteints de troubles autistes, concrétisé à travers différents programmes éducatifs, psychologiques et sociaux.

Ces programmes visent à assurer l'intégration de cette catégorie dans la société et à venir en aide aux familles de ces enfants, qui nécessitent un soutien familial et éducatif spécial.

Dans ce sens, l'INDH a procédé à l'équipement d'une salle de cours dédiée aux enfants autistes pour un montant de 180 mille dirhams, dans le cadre du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité, faisant partie de la 3ème phase de l'INDH.

Ce programme s'inscrit dans la continuité des efforts déployés durant les deux premières phases de l'INDH et en vue de consolider les acquis, et ce en veillant à l'élargissement des catégories cibles et au renforcement des services dispensés.

Il s'agit notamment d'améliorer la qualité des services et promouvoir les bonnes pratiques, assurer la continuité des services et la durabilité des projets réalisés, soutenir les acteurs et associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la précarité et appuyer les activités ciblant les personnes en situation de précarité.

De même, l'INDH a procédé, au niveau de la province de Tinghir, à l'acquisition d'un bus dédié au transport des enfants souffrant d'autisme, pour un coût de 360 mille dirhams, qui sera livré fin décembre courant.

Parmi les initiatives menées dans ce domaine, figure également la création d'une unité de qualification des enfants autistes au sein de l'école Mokhtar Soussi à Tinghir, géré par l'association Tawassoul pour le soutien et l'intégration des enfants autistes, dans le but d'accueillir les enfants souffrant de ces troubles, sachant que l'association a recensé, depuis sa création, une quinzaine d'enfants autistes.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'association, Driss El Ghejdami, a indiqué que cette unité a été créée en partenariat avec l'INDH et la direction provinciale de l'Education nationale, en vue de qualifier et d'intégrer les enfants autistes de Tinghir, dont le nombre ne cesse de progresser avec le recensement de nouveaux cas.

Les membres de l'association, pour la plupart des parents d'enfants autistes, doivent mener un travail colossal, en vue d'intégrer ces enfants dans les différents niveaux de l'enseignement régulier, assurer le transport scolaire et fournir des services comme les thérapies sensori-motrices et le traitement des troubles de la prononciation, en partenariat avec la délégation provinciale de la Santé et de la protection sociale.

Ce projet entend fournir des services à cette catégorie d'enfants en matière de scolarisation et de formation, tout en assurant le soutien psychologique aux parents, en l'absence de structures dédiées à ce domaine au niveau de la province.

Les responsables de ce projet soulignent, à cet égard, la nécessité de mettre en place des espaces adéquats et équipés pour la scolarisation et la qualification de ces enfants, en plus de structures pour les services de kinésithérapie, de traitement des troubles psychomoteurs et de la prononciation et de consultation, d'orientation et de communication au profit des parents des enfants autistes.

De son côté, le directeur de l'école Mokhtar Soussi, Taoufik Abdessamad, a relevé que ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d'éducation inclusive au profit des enfants autistes, et ce dans le sillage de l'application des dispositions de la loi-cadre 51-17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique.

Il s'agit en particulier du projet 4 du portefeuille des projets de cette loi-cadre, dédié à la scolarisation des enfants en situation de handicap ou en situation spéciale, ainsi que du projet 17 relatif à la mobilisation des acteurs et partenaires autour de l'école marocaine, a-t-il ajouté.