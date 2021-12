Maroc: Nestlé offre aux jeunes un cours sur la santé mentale

Casablanca — Nestlé a offert aux jeunes du Maroc la possibilité de s'inscrire à une formation sur l'amélioration de la santé mentale, et ce grâce à un cours dispensé en ligne par la société et intitulé "Healthy Lives".

L'inscription à ce cours, qui est déployé par Nestlé en commémoration de la Journée africaine de la jeunesse, a été clôturée le 26 novembre, indique Nestlé dans un communiqué, notant que les 500 participants pourront prendre part aux 13 sessions interactives qui seront accessibles pour eux tout le reste de l'année.

"Nous sommes conscients que les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés à des défis particuliers, notamment pendant la pandémie", a déclaré Imane Zaoui, directrice générale des affaires de Nestlé Maroc, citée par le communiqué.

"Grâce au cours intensif Healthy Lives que nous dispensons, nous cherchons à préparer les jeunes à leur avenir professionnel en leur fournissant des outils qui les aideront à mieux faire face à un monde qui est en constante évolution", a-t-elle fait valoir.

Les cours se déclinent en vidéos interactives qui couvrent plusieurs sujets tels que la respiration, le mouvement, l'activité physique, le repos naturel, les conseils sur le sommeil, la pression et la récupération, les signes précoces, les conseils sur l'énergie, l'alimentation saine, les portions saines et les conseils sur la nutrition.

"Cette approche holistique de la santé témoigne d'un engagement permanent de Nestlé envers les jeunes", a ajouté Mme Zaoui.

Selon les résultats de l'enquête 2020 sur la jeunesse arabe, près de deux jeunes arabes sur cinq (38%) disent connaître quelqu'un qui souffre de problèmes de santé mentale.

Les efforts de Nestlé s'inscrivent dans le cadre de l'initiative mondiale "Nestlé needs YOUth", en marge de laquelle des actions spécifiques ont pu être menées au profit de la jeunesse au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, souligne le communiqué.

Ces actions ont contribué à offrir aux jeunes de belles opportunités de carrière, en améliorant leurs compétences et en favorisant leur employabilité et leur progression de carrière. Les jeunes désireux d'explorer ces opportunités ou encore de briguer un emploi au sein de Nestlé, peuvent visiter le site web de Nestlé MENA. Ils peuvent également trouver plus d'informations sur LinkedIn.

La présence de Nestlé au Maroc remonte à 1927. Aujourd'hui, la société emploie plus de 420 personnes qui travaillent toutes à donner corps aux objectifs de Nestlé afin d'améliorer la qualité de vie des communautés.

Depuis 2010, Nestlé a investi plus de 420 millions de MAD (46,8 millions de dollars) au Maroc. La société fournit des emplois indirects à 7.500 personnes supplémentaires et travaille avec plus de 70 entités partenaires afin de distribuer ses produits dans pas moins de 85.000 points de vente au détail, épiceries, pharmacies et industries de la restauration.

Le portefeuille de Nestlé au Maroc regroupe des produits innovants déclinés selon un large éventail de catégories et de marques parmi lesquelles Nescafé, Nesquik, Chocapic, Cheerios, Gold Corn Flakes, Fitness, NAN, Nido, Nativa, PreNan et Nespresso.

L'usine Nestlé d'El Jadida a été inaugurée en 1992. Elle fabrique différents produits Nestlé qui sont très appréciés au Maroc, à l'instar de NIDO et de NESCAFÉ. Cette usine abrite en outre la première centrale solaire de la ville qui produit 1,7 GWh d'électricité par an et qui est installée sur un terrain de 7 000 m2, en plus d'être équipée de 2 600 panneaux photovoltaïques (PV).