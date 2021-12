Maroc: Droits de l'Homme - Engagement constant du Maroc à consolider les acquis sous le leadership de SM le Roi (ambassadeur)

Genève — L'ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, a réitéré vendredi l'engagement constant du Royaume sur la voie de la consolidation des acquis institutionnels et normatifs en matière des droits de l'homme, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI.

" Le Maroc, qui a été de tout temps profondément attaché aux valeurs de respect et de promotion des droits de l'Homme, tels qu'universellement reconnus, sans distinction ni discrimination, ne ménage aucun effort pour renforcer davantage ses acquis institutionnels et normatifs en la matière, conformément aux Hautes orientations royales, telles qu'inscrites dans la Constitution du Royaume ", a souligné M. Zniber dans une capsule vidéo adressée aux membres du corps diplomatique et aux organisations internationales à Genève à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme.

Dans cette perspective, a-t-il fait remarquer, la publication, tout récemment, du rapport de la Commission spéciale sur le Modèle de développement, est un nouveau tournant dans la construction d'une société émancipée, partenaire d'un État fort à travers un modèle basé sur la solidarité, l'égalité des chances entre hommes et femmes, la justice sociale, les libertés et la durabilité.

L'ambassadeur a donné dans ce sens un aperçu de quelques chantiers engagés au Maroc dans le cadre du renforcement des droits de l'homme, mettant en avant notamment le projet de la couverture sociale, " un chantier majeur qui garantit les droits économiques et sociaux énoncés dans le pacte ".

Ce chantier, a-t-il précisé, est " concrétisé à travers des lois et stratégies nationales avancées et multiformes notamment l'accès généralisé au système de santé, la protection sociale et la couverture médicale pour toutes les catégories de marocains et des étrangers résidant au Maroc ".

Il a évoqué, de même, l'assistance sociale des catégories les plus démunies et les plus vulnérables, en termes de plans d'accompagnement des personnes âgées, ceux à mobilité réduite, ou encore les femmes dans une situation précaire.

M. Zniber a mis en avant, par ailleurs, la stratégie nationale d'immigration et d'asile basée sur des valeurs de solidarité, d'accueil et de respect de ces catégories, en faveur d'une intégration complète dans la société marocaine.

En outre, il s'est attardé sur les axes de la stratégie nationale dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, qui, a-t-il dit, " a permis au Maroc de se distinguer, parmi les pays ayant pu maitriser les effets négatifs à travers une action anticipative, basée sur des mesures sanitaires inclusives, équitables, assurant l'accès aux soins et au vaccin, à toute personne sur le territoire marocain, sans discrimination aucune. "

La solidarité internationale est aussi au centre de l'attention du Maroc, puisqu'au-delà de l'aide humanitaire envoyée à plusieurs pays frères et amis, les premières doses de vaccin produites au Maroc seront adressées aux peuples de ces pays, a-t-il affirmé.

L'ambassadeur a fait remarquer, par ailleurs, que le Maroc est également connu et reconnu pour son interaction constructive, positive et continue avec les mécanismes onusiens de promotion et de protection des droits de l'Homme, comme en attestent ses multiples contributions aux débats sur les thématiques d'intérêt pour le Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme, ainsi que sur les questions centrales qui peuvent émerger dans des contextes particuliers.

D'autre part, le Maroc est candidat, pour la période 2023-2025, au Conseil des droits de l'Homme, pour un troisième mandat depuis la création de ce Conseil en 2006, a-t-il rappelé, soulignant l'engagement résolu du Royaume à défendre les valeurs universelles des droits de l'Homme, et les principes fondamentaux du multilatéralisme, et sa détermination à apporter sa pierre à l'édifice que la communauté internationale s'emploie à construire et à maintenir au sein de la prestigieuse instance qu'est le Conseil des Droits de l'Homme.