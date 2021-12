Maroc: L'UMP d'Oujda, première université marocaine au classement de l'US News & World Report

Oujda — Le magazine américain "US News & World Report" a décerné à l'Université Mohammed Premier (UMP) d'Oujda la place de meilleure université marocaine, dans son classement mondial des universités au titre de 2022.

Selon un communiqué de l'UMP, ce magazine, connu pour son classement influent et ses rapports annuels sur les établissements universitaires et les instituts d'enseignement supérieur à travers le monde, a également classé l'UMP au 14ème rang à l'échelle africaine au titre de la même année.

Ce classement porte sur plus de 1.750 universités et instituts supérieurs dans le monde, dont 66 en Afrique, et prend en considération plusieurs critères, notamment la performance de la recherche scientifique et la renommée internationale et régionale, a souligné la même source.

A noter que l'UMP avait occupé la première place à l'échelle africaine dans la catégorie "ingénierie" en 2021, et la 335ème place mondiale, dans le classement "Scimago institutions Ranking", paru en octobre dernier et qui se base sur trois indicateurs principaux, à savoir la publication scientifique, l'innovation et l'impact sociétal mondial.

Par ailleurs, l'UMP avait obtenu la première place à l'échelle nationale dans le domaine de la physique, au titre du classement mondial "Shanghai Ranking" pour l'année 2021.