Afrique: Le CAMES signe un protocole d'entente avec la Fondation allemande pour la recherche

Le Conseil africain et malgache et africain pour l’enseignement supérieur (Cames) et la Fondation allemande pour la recherche ont signé un protocole d’entente le mercredi 8 décembre 2021 à Dakar. Cet acte symbolique a permis de clôturer les 5èmes journées scientifiques du CAMES sur une note positive avec une perspective nouvelle qui s’ouvre pour la recherche africaine.

Sur cette dynamique, il faut rappeler que la DFG est l’organisme central de financement de la recherche autonome en Allemagne qui sert toutes les branches de la science et sciences humaines et favorise en particulier la coopération interdisciplinaire entre les chercheurs.

Ce partenariat entre dans une nouvelle dynamique que veulent impulser le CAMES ainsi que les autorités compétentes de ses pays membres qui invitent les chercheurs à travailleur ensemble. C’est ainsi que le DFG et la CAMES ont convenu de promouvoir la coopération scientifique entre les scientifiques situés en Allemagne et ceux d’Afrique membres du CAMES ainsi que les institutions de recherche évoluant dans la recherche fondamentale.

A travers le protocole d’entente, les deux parties s’engagent à soutenir les activités conjointes suivant entre les scientifiques en Allemagne et dans les Etats membres des ateliers conjoints du CAMES.

Ils vont travailler l’initiation et à la préparation de projets de recherche communs, d’échanger des chercheurs, y compris post-doctorants et doctorants, au sein des projets de recherche communs et tout autre format convenu par les Parties.

Il a été précisé que ces activités ne sont en aucun cas limitées au domaine de la santé qui est actuellement d'un intérêt particulier pour les échanges scientifiques entre les deux Parties.

Ce qui permet au secrétaire général par intérim du CAMES, le Pr Abou Napon de rappeler que la recherche collaborative va faciliter la recherche de financement pour les projets communs.

A son avis, il faut intéresser le secteur privé à investir dans la recherche tout en renforcer la volonté politique.

Il en profite pour rappeler le plaidoyer du CAMES pour la valorisation des résultats de projets de recherche par les instituts de formation.

Sur la même dynamique, le Directeur général du CESAG, Pr Balibié Serge Auguste Bayala de rappeler la nécessité de collaborer et d'intégrer les agendas de recherche des instituts aux préoccupations de l’Afrique pour une efficacité interne.

Venu représenter le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal, M. Serigne Maguette Gueye, pour sa part, estime que les recommandations de ces 5èmes journées aideront le CAMES à repenser sa façon d'aborder dans son rôle d'Agence-conseil aux États membres les problématiques d'harmonisation des politiques de recherche et mutualisation des efforts dans notre espace commun.

Il a réaffirmé l'engagement du Sénégal à encourager les initiatives des Programmes thématiques du CAMES, visant à faire émerger une nouvelle façon de mener une recherche plus proche des réalités socio-économiques de nos populations.

À cet effet, poursuit-il, « nous tenons à manifester notre vif intérêt pour toute action de recherche endogène et concrète, dont les résultats sont susceptibles d'impacter directement le bien-être de nos citoyens dans tous les domaines ».