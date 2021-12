Togo: Mairie, CDQ et autres acteurs réfléchissent stratégie, situation juridique et mobilisation des ressources...

Pour rendre saine et vivable ses agglomérations encombrées de déchets, la Commune Golfe 2 était en de réflexion sur la réorganisation de la collecte et du transport des déchets solides et de la promotion du recyclage et de la valorisation sur le périmètre de la commune", ce vendredi 10 décembre 2021 à l'Agora Senghor de Lomé.

Comme constaté, les coins de rue de la commune Golfe 2 sont devenus des foyers de déchets, de dépotoirs sauvages, par ailleurs les acteurs chargés de la collecte et de la pré-collecte des ordures font des prestations insuffisantes et les populations se plaignent.

Conscient de cette réalité, la municipalité a décidé de mettre en place une stratégie destinée à tout rendre propre, étant donné que c'est une des compétences propres aux communes. Sur ce, pour alimenter les réflexions de cet atelier, les élus locaux ont réuni tous les acteurs concernés et ceux qui ont de l'expérience dans la collecte des déchets.

" Tous les acteurs qui maîtrisent la gestion des déchets en plus des présidents de CDQ et des chefs traditionnels de notre commune participent à cet atelier pour que nous puissions ensemble réfléchir pour voir comment mettre en place une stratégie efficace et durable pour la gestion des déchets pour la propreté de notre commune et donc nous nous réjouissons de la présence de tous ces acteurs-là ", a indiqué le 2ème adjoint au maire de la commune de Golfe 2, Sylvestre Assiah qui a ouvert cet atelier.

Cette assise va permettre de partager les différentes expériences et de mettre tout le monde au même niveau d'information par rapport aux difficultés liées à la collecte des déchets, ce qui permettra à l'assistance d'identifier les pistes de solution pour rendre propre la commune de Golfe 2.

" Au terme de cette rencontre, nous allons définir donc une stratégie efficace et durable. Établir un plan d'activités pour aller vers l'adoption d'un arrêté qui va réglementer même la collecte des déchets dans notre commune. Il y aura également un cadre de suivi pour effectivement atteindre les résultats escomptés ", a précisé l'élu local.

Dans un premier temps la Direction du service technique va faire l'état des lieux de la collecte des déchets actuels, les difficultés liées à celle-ci, former des groupes de travail pour y réfléchir sur ce qui doit être amélioré.

Ensuite une présentation sur la collecte des déchets à l'aune de Covid-19 sera faite.

Également une situation juridique liée à la collecte des ordures sera faite, les textes susceptibles d'encadrer la gestion des déchets dans la commune seront mis sur table.

Et enfin, une réflexion sur la mobilisation des ressources pour soutenir ces stratégies de collecte car cette initiative selon l'élu local nécessite d'énormes moyens.