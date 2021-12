Togo: Des projets d'envergure pour Klobatèmé, un plus pour la Santé et l'assainissement dans plusieurs quartiers de la Commune projeté

La session budgétaire de l'année 2022 est ouverte à la Commune de Golfe 1. Et elle devra durée 15 jours. Pour les travaux qui rassemble les Conseillers municipaux de cette Commune de Bè Afédomé et le Conseil Communal, il sera question d'après les explications de l'Adjoint au Maire de cette commune, Anoumou Amessé de décortiquer les différents axes du budget prévisionnel de l'année 2022 qui s'évalue à plus de 2,234 milliards de F cfa.

Il s'agit toujours d'après l'élu local d'un budget à deux niveaux à savoir le Fonctionnement : chiffré à plus de 1,5 milliard de F cfa alors que l'Investissement est de plus de 732 millions de F cfa.

Et, évoque-t-on, deux axes fondamentaux qui sont la Santé et l'Assainissement qui tiendront à cœur au Conseil communal durant les 12 prochains mois. En termes d'assainissement, il est projeté d'après le document qui est soumis aux élus locaux de cette commune, l' " achat des engins d'assainissement " afin de pouvoir au mieux s'attaquer au problème d'assainissement qui relève du quotidien de toutes les communes du Togo.

Quant à la Santé, il est à noter le chantier déjà en cours d'exécution en vue de doter l'Hôpital de Bè d'un Centre d'Ophtalmologie et dont le financement va se poursuivre sur l'année 2022 mais également, le projet de construction d'un centre de santé à Klobatèmé. Autres actions qui verront la touche du Maire Joseph Koamy Gomado et ses pairs, il y a la construction indique-t-on d'une mini adduction d'eau toujours à Klobatèmé, les investissements pour l'achat de mobilier et de matériel informatique pour le bâtiment qui aura à abriter le Conseil municipal, et aussi, la destination du FACT (Fonds d'aide aux collectivités territoriales) 2022 pour la construction d'un bâtiment scolaire à Anfamé Nord. En attendant l'avis favorable des Conseillers au cours de cette session budgétaire, a indiqué M. Amessé, " au niveau de la commune, on a décidé que ce fonds soit destiné à la construction de ce bâtiment scolaire à Anfamé Nord.

Pour le bilan 2021, le Conseil attend l'exécution définitive des dernières activités de l'année en cours de finition pour en dresser en bonne et due forme.