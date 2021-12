Angola: Le MPLA fête ses 65 ans

Luanda — Le MPLA célèbre vendredi ses 65 ans d'existence, dont 46 au pouvoir en Angola.

Cette commémoration coïncide avec la tenue de son VIIIe congrès, qui a élargi la composition du Comité central de 497 à 693 membres, avec une promotion égale des sexes des membres plus jeunes dans cet organe.

Avec la tenue de ce congrès, le MPLA prépare les élections de 2022, qui s'annoncent serrées.

On s'attend à ce que les nouveaux membres du Comité central du MPLA, en particulier les jeunes, fassent de leur mieux pour redynamiser ce parti, afin de continuer à diriger les destinées du pays.

Évidemment, l'intention est de combiner l'expérience des " personnes âgées ", qui restent au Comité central, avec les jeunes et les autres nouveaux membres, afin qu'ils puissent être le " cerveau de toutes les décisions de l'Exécutif en faveur du développement, seul objectif du bien-être des populations.

Trajectoire du MPLA

Influencé par la fin de la Seconde Guerre mondiale et les événements qui ont abouti à l'indépendance de nombreux pays africains, un groupe d'Angolais a décidé de s'opposer à l'occupation coloniale portugaise, s'organisant en mouvements qui étaient l'embryon du MPLA.

Ainsi, le 10 décembre 1956, le Manifeste du Mouvement populaire pour la libération de l'Angola (MPLA) a été divulgué, appelant à la constitution, dans tout le pays, de nombreuses organisations indépendantes, afin de pouvoir mieux résister et échapper à la surveillance des forces de répression coloniales d'occupation.

Le MPLA, avec d'autres mouvements de libération, a déclenché, après le 4 février 1965, une guérilla, attaquant des cibles coloniales, qui a culminé avec l'indépendance de l'Angola, le 11 novembre 1975.

Pendant les années de guérilla, la lutte ne s'est pas toujours déroulée sans heurts pour le MPLA, enregistrant des divisions telles que les révoltes d'Activa et de l'Est, un phénomène normal dans les organisations politiques, sociales ou religieuses.

Le 21 octobre 1974, dans les villes de Lunyameji, Moxico, le président de l'époque du MPLA, Agostinho Neto, et le commodore Leonel Cardoso, pour le Mouvement des forces armées (MFA) du Portugal, ont signé l'Accord de cessation des hostilités, à partir de cela a débuté la fin du système colonial en Angola qui a existé pendant près de 500 ans - indique le site Web de ce parti.

C'est ainsi que le MPLA a acquis, devant les autorités coloniales, le statut d'organisation politique légale, acte qui a permis à ce mouvement à atteindre Luanda le 8 novembre 1974, avec une délégation conduite par Lúcio Lara.

En janvier 1975, le MPLA, le FNLA et l'UNITA ont paraphé avec le gouvernement portugais l'Accord d'Alvor, en Algarve, qui fixait les paramètres du partage du pouvoir en Angola, entre les trois mouvements après l'accession à l'indépendance de l'Angola, jugée nécessaire par les dirigeants du nouveau régime portugais.

Peu de temps après la signature de l'accord, les trois mouvements se sont engagés dans une lutte armée pour le contrôle du pays et, en particulier, de sa capitale, Luanda.

Depuis lors, le MPLA a gouverné l'Angola, même s'il a dû faire face à une opposition armée pendant 27 ans, ce qui a retardé le développement du pays.

Passant d'un parti marxiste-léniniste à un social-démocrate, le MPLA gouverne actuellement avec une économie fragilisée par la baisse des prix sur le marché mondial du pétrole, aggravée par la pandémie de covid-19.

Tout cela a empêché la concrétisation de ses programmes de gouvernance successifs, dont celui de 2017-2022, qui prévoyait, parmi plusieurs tâches, la promotion d'un développement durable et diversifié, avec inclusion économique et sociale et la réduction des inégalités.

Il prévoyait également l'impulsion à la transformation de l'économie, le développement du secteur privé et de la productivité et de la compétitivité, la valorisation du capital humain et la promotion de l'emploi qualifié et rémunéré, le développement humain et le bien-être des Angolais ayant des capacités économiques et inclusion sociale, entre autres.

Présidents du MPLA

Ilídio Tomé Alves Machado a été le premier président du MPLA, jusqu'à son arrestation, en 1959, pour des activités considérées comme subversives contre le régime portugais de l'époque.

Mário Pinto de Andrade est devenu un militant politique dans les années 60, et a occupé le poste de président du MPLA entre 1959 et 1962 et celui de son secrétaire général entre 1962 et 1972.

En raison de son incarcération, Agostinho Neto est devenu président d'honneur de ce parti depuis 1961, après avoir assumé la direction effective du MPLA en 1963, à Kinshasa, la capitale du Zaïre de l'époque, actuelle République démocratique du Congo (RDC).

Agostinho Neto a présidé le MPLA jusqu'à sa mort, en septembre 1979, le mois au cours duquel José Eduardo dos Santos a pris la direction, qui a pris fin le 8 septembre 2018.

Les destinées du MPLA sont actuellement dirigées par João Lourenço, le cinquième président du parti et le troisième de la République d'Angola.

Le VIIIe Congrès du MPLA confirmera João Lourenço comme leader de cette formation politique, qui devrait être la tête de liste pour se présenter aux élections de 2022.