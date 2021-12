Congo-Brazzaville: Coopération - Le programme russe " Nouvelle génération " a totalisé dix ans

A la Maison russe de Brazzaville, artistes, journalistes et politiques ont participé à la célébration du dixième anniversaire du programme " Nouvelle génération ". Lequel programme est un cadre d'échanges entre les jeunes professionnels russes et ceux venus de plus de cent pays à travers le monde dont le Congo.

Dans ce cadre, les échanges dans divers secteurs de développement se font en Russie où les jeunes venus d'ailleurs sont invités.

" Nous allons poursuivre cette initiative, élargir les profils et les professionnels des jeunes qui y participent afin de mobiliser et d'inspirer un plus grand nombre de personnes ", a indiqué la directrice de la Maison russe, Maria Fahrutdinova.

Pour les prochaines années, le programme " Nouvelle génération " va donc élargir son champ d'action afin de favoriser, entre autres, le brassage culturel, le partage d'expériences dans plusieurs domaines.