Congo-Brazzaville: Droits de l'homme - Le CAD publie son rapport sur les victimes de l'incarcération à l'ex-commissariat central

Le directeur exécutif du Centre d'action pour le développement (CAD), Trésor Nzila Kendet, a présenté, le 8 décembre à Brazzaville, le rapport des enquêtes menées sur les quatre victimes de l'ex-commissariat central de Brazzaville à la presse et leurs familles.

Intitulé " Sois fort, ce sont des choses qui arrivent ", le rapport de vingt-six pages révèle les conclusions de l'autopsie des victimes des coups et blessures volontaires ayant trouvé la mort suite au mauvais traitement dans les geôles de l'ex-commissariat central, la nuit du 4 au 5 novembre dernier.

Quatre des six victimes ont été identifiées. Il s'agit notamment d'Hyppolite Doukoro âgé de 47 ans, soupçonné d'escroquerie; d'Arnaud Mondzola âgé de 32 ans, soupçonné de viol; d'Eleck Brandon 26 ans, soupçonné de vendre du cannabis; et Rolvie Loubaki arrêté pour affaire de couple.

Promettant la poursuite des enquêtes, le directeur exécutif du CAD a indiqué que les autorités congolaises n'auraient enclenché aucune action effective, indépendante et impartiale, permettant de faire la lumière sur les circonstances de la mort ni d'en identifier les auteurs et responsables. Trésor Nzila Kendet a, par ailleurs, déploré le mutisme des institutions internationales, notamment l'Union européenne, l'Union africaine et les Nations unies.

La CAD, a-t-il dit, sollicite à l'immédiat la présentation par les autorités congolaises des excuses aux victimes, la prise en charge des frais liés aux obsèques, les mesures durables en faveur des enfants laissés par les victimes. Elle demande aussi la prise des mesures administratives à l'encontre des responsables du commandement des forces de la police et ceux du commandement territorial ainsi que la mise en place d'une commission d'enquête indépendante dans laquelle les parents des victimes et les organisations non gouvernementales seront impliqués.

Au Parlement, Trésor Nzila Kendet demande la diligence d'une enquête parlementaire sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires au Congo ainsi qu'un audit de la police nationale.