Congo-Kinshasa: Résolutions du 2ème Congrès du Parti/2023 - Julien Paluku et le BUREC se rangent derrière la candidature de Félix Tshisekedi

Tenu dans la ville de Bukavu, province du Sud-Kivu, du 8 au 9 décembre 2021 dans la salle Marie Claire du quartier Nyawera dans la commune d'Ibanda, le 2ème congrès du Bloc Uni pour la Renaissance et l'Emergence du Congo (BUREC), parti politique cher au Ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya avait comme objectif : "s'arrêter, évaluer et projeter l'avenir en toute confiance et sérénité".

Dans ces travaux, les congressistes ont finalement jeté leur choix sur le candidat de l'Union Sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la présidentielle de 2023.

C'est finalement conclu. Les rideaux sont tombés ce jeudi 9 décembre 2021, à Bukavu où se tenait le deuxième congrès du parti politique Bloc Uni pour la Renaissance et l'Emergence (BUREC) et c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a été choisi comme candidat de ce parti cher au Ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya. Ce choix est le fruit de deux jours de travail intense des plusieurs militants qui ont rehaussé de leur présence à cette grande cérémonie ainsi que certains sympathisants venus de tous les coins de la République et de la diaspora qui se sont mis au travail durant ces deux précieux jours sur les bases qui fondent la Renaissance et l'Emergence de la République Démocratique du Congo.

Ce deuxième congrès du BUREC a été également l'occasion d'aborder et asseoir des stratégies pour maintenir le BUREC en pôle position sur l'échiquier national dans l'entame du processus électoral afin de faire mieux et de rayonner davantage.

Selon une source proche de l'autorité morale du BUREC, l'objectif poursuivi est de faire rayonner le parti en 2023 à tous les niveaux provincial et national. Un parti politique sérieux et responsable est créé pour le bien de la population qu'il traduit par sa participation à la gestion du pays et sa proximité avec la population. Un parti politique n'est pas créé pour vociférer jour et nuit en vendant du vent. Les participants au 2ème congrès ont abordé sans faux-fuyant tous les problèmes liés au processus électoral, les questions politiques et autres sujets d'actualité du pays et de la région des Grands Lacs africains.

Après son départ du gouvernorat de cette province, la population qui compare l'ancien Bukavu et l'actuel qui ploie sous le signe du recul de la voirie urbaine, Julien Paluku Kahongya est vu comme un modèle de gouverneur de la modernité et un exemple à admirer et à suivre. Aussitôt foulé le sol de Bukavu, il a reçu l'onction de Mgr François-Xavier Maroy, Archevêque métropolitain de Bukavu. Après, les deux personnalités ont eu un temps d'échange tourné sur des projets de développement dans différents domaines de la santé, de l'éducation et surtout de l'électrification rurale. Durant deux jours, les congressistes ont bénéficié de la riche expérience de l'autorité morale au service du pays et de la communauté, et du partage d'autres expériences entre eux.

Soulignons qu'avant d'atterrir à Bukavu, Julien Paluku était à Goma dimanche 5 décembre 2021 où il a été accueilli par une foule nombreuse avec à la tête l'honorable Carly Nzanzu Kasivita, gouverneur (en congé) du Nord-Kivu et président du BUREC provincial. En gentleman et civilisé, le Ministre de l'Industrie s'est fait signaler aux nouvelles autorités provinciales à qui il a présenté ses civilités.

Il en a profité pour appeler la population du Nord-Kivu à accompagner le Chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi dans les efforts à ramener la paix et à soutenir les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) dans leur combat pour neutraliser les forces négatives et surtout le terrorisme dans le Ruwenzori. Il sied de rappeler que le 1er congrès du Bloc Uni pour la Renaissance et l'Emergence du Congo (BUREC) s'est tenu à cap Kivu Hôtel de Goma en 2016 et a donné les résultats que tout le monde admire aujourd'hui. Voilà pourquoi, ce 2ème congrès doit viser plus haut. Au service du peuple et de la nation congolaise.