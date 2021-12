Congo-Kinshasa: Comité de pilotage du Projet d'appui au développement des micros, petites et moyennes entreprises - Le Plan de travail budgété de l'année 2022 adopté

Sous la conduite de son Président, le Ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Me Eustache Muhanzi Mubembe, le comité de pilotage du Projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises a adopté le Plan de travail budgété de l'année 2022 ce jeudi 9 décembre 2021 au Pullman Hôtel.

Ce document reprend, en effet, la planification des activités projetées dans le cadre de ce projet de soutien à l'entrepreneuriat productif mis en œuvre par le gouvernement, avec l'appui de la Banque mondiale.

Dans la foulée, le comité de pilotage a également validé le rapport d'activités réalisées en 2020 tel que présenté par le coordonnateur de l'unité de coordination de ce projet.

Ce rapport a été complété par un point sur l'état d'avancement des activités jusqu'à fin septembre 2021 et la restitution de la mission de supervision technique menée par la Banque mondiale au cours de la même période.

Les membres du comité de pilotage dont le Ministre d'Etat du plan, la ministre du genre et celui de la Jeunesse, après examen et adoption dudit rapport, ont formulé plusieurs suggestions pour le renforcement des capacités des parties prenantes au Projet, la mise en place d'un mécanisme de suivi et évaluation, l'amélioration de l'accès aux marchés du Projet aux PME locales ainsi qu'une bonne coordination dans l'accompagnement des PME.

Le ministre d'Etat Eustache Muhanzi a informé le comité que le PADMPME va passer à une nouvelle phase grâce à l'extension de ses activités sur une dizaine d'autres villes, avec à la clé, l'amélioration de l'enveloppe de financement, tel qu'il en a reçu, tout récemment, des assurances de la part de la Banque mondiale.

Il y a lieu de souligner que le PADMPME s'exécutait jusqu'ici dans quatre villes pilotes, à savoir : Matadi, Kinshasa, Goma et Lubumbashi.

C'est un programme suscite un fort engouement, plus particulièrement, après le décaissement des subventions en faveur des 430 PME ayant participé au concours des plans d'affaires, COPA en sigle.