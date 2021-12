Congo-Kinshasa: Bientôt dans le patrimoine culturel immatériel de l'Unesco/Rumba congolaise - Patrick Muyaya et Catherine Kathungu annoncent des stratégies d'ampleur pour un rayonnement qualitatif

Dans plus ou moins 4 jours, la Rumba congolaise fera officiellement partie du patrimoine culturel immatériel de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (Unesco).

Bien avant cette étape finale d'un processus de longue lutte, le Ministre de la Communication et médias, Patrick Muyaya, et sa Collègue de la Culture et Arts, Catherine Kathungu, ont procédé à l'annonce d'un certain nombre d'actions que va mettre en place le Gouvernement de la République que dirige le Premier ministre Sama Lukonde, à travers les ministères sectoriels, pour le rayonnement total de la Rumba congolaise, tant au niveau national qu'à l'international.

Dans ce sens, le Porte-parole du Gouvernement et la Ministre Catherine Furaha ont annoncé l'organisation d'une série de concerts au Palais du peuple, avec plusieurs artistes congolais. Ce sera l'occasion, d'après ces deux membres du gouvernement, de raviver la Rumba congolaise, ce style de musique qui a su porter plus haut l'identité culturelle de la République Démocratique du Congo.

Dans cette même perspective, les Ministres Muyaya et Catherine Kathungu ont rassuré de l'engagement du gouvernement à entreprendre une diplomatie culturelle pour la reprise de concerts des artistes congolais évoluant au pays, en Europe, plus précisément en France et en Belgique. Dans le lot d'actions, il y a également Sensibilisation de la population sur l'imagination créatrice ainsi que l'aménagement des espaces et salles de spectacle sur place au pays, comme pour soulager les artistes ainsi que tous les amoureux de la bonne musique.

Vers un dialogue pour la reprise des productions des artistes congolais en Europe ?

Pour le Ministre Muyaya, il n'y a ni obstacle, ni conflit entre les "combattants" et leurs frères musiciens évoluant au pays, en dépit de quelques divergences de pensée. Pour la reprise des productions musicales en Europe, particulièrement en France et en Belgique, le Porte-parole du gouvernement a rassuré de la volonté des warriors à en finir, à travers plusieurs moyens dont le dialogue.

" Nous considérons que nous perdons de l'espace et qu'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, nous devons voir avec les pays dans lesquels les artistes doivent se produire, qu'est-ce qui doit être fait parce qu'il faut utiliser la puissance publique pour être à mesure que nos artistes se produisent. De toute évidence, les artistes ne pouvaient pas se produire parce qu'il y avait des motivations qui sont d'ordre politicien ou politique. Aujourd'hui, c'est le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi qui est au pouvoir.

Il a vécu là-bas et donc, aujourd'hui, il y a plus de motivations de notre point de vue politique qui puisse véritablement justifier. Nous trouverons, y compris des mécanismes de dialogue avec ceux-là mais aussi avec les autorités pour qu'on voie dans quelle mesure on déverrouille pour que l'année prochaine, nos artistes aient les possibilités de s'exprimer comme s'expriment les artistes ouest-africains et les autres. Il ne faut pas oublier que nous, nous sommes les champions de la rumba, la rumba sera consacrée dans les jours qui viennent à Paris normalement ", a-t-il martelé dans son intervention.

Dans sa prise de parole, la Ministre Catherine Kathungu n'a pas su déballer toutes ses prouesses sans remercier le Président Félix Tshisekedi qui, d'après elle, a donné un nouveau coup de pouce à la Rumba congolaise en plaçant son mandat à l'Union Africaine sous le signe de la Culture et Arts. " Je ne peux pas vraiment manquer de remercier le Chef de l'Etat, le Président de la République, lui qui a cru en l'homme congolais, lui qui a cru aux artistes en plaçant non seulement sa vision sur le thème culturel mais aussi, profitant de son mandat à l'Union Africaine, il l'a placé encore sous le thème de la culture. Il l'a intitulé : culture, arts et patrimoine. Ce sont des opportunités.

Aujourd'hui, si nous parlons de la Rumba c'est parce qu'il a cru en la Rumba... Il faut lui dire merci pour avoir cru en la Rumba ", a-t-elle reconnu, avant de saluer également la vision du Premier ministre Sama Lukonde qui a donné de la place à la Rumba dans son action gouvernementale. Comme actions entreprises dans son ministère, Catherine Kathungu a énuméré la mise en place d'une politique culturelle, la ratification de la Charte de la renaissance africaine, la réhabilitation de la culture congolaise, notamment pour la valorisation de la route des esclaves, Tiamfumu, le berceau de la rumba, situé au Kongo-central.