Cote d'Ivoire: Innovation et intelligence artificielle - Fatim Cissé distinguée en France

Les lauréats du Choiseul 100 Africa, évènement de réputation mondiale de détection des cent jeunes talents africains âgés d'au moins 40 ans qui ont joué un rôle important dans le développement de l'Afrique, pour l'année 2021, sont connus.

A l'occasion de sa 7e édition, le 7 décembre dernier, en France, six Ivoiriens ont inscrit leurs noms en lettres d'or sur la liste des jeunes dirigeants d'entreprises florissantes ; celle des entrepreneurs à succès ; des investisseurs et porteurs de projets innovants, dont les actions permettent d'accélérer la croissance économique de l'Afrique. Il s'agit de Fatim Cissé, administratrice générale de deux compagnies dont une spécialisée dans l'intelligence artificielle et cinq de ses compatriotes. S'agissant de Fatim Cissé qui fait son entrée sur cette liste, elle s'est investie dans la promotion de l'intelligence artificielle après ses études à Harvard Business School et à l'Université de la Singularité.

Cette distinction l'inscrit, selon un récent rapport du Forum économique mondial, parmi les quatre-vingt femmes africaines qui œuvrent pour ancrer et faire progresser l'intelligence artificielle en Afrique et dans le monde. Lancé en 2014, le Choiseul 100 Africa est une étude annuelle inédite réalisée par l'Institut Choiseul. Un think-tank indépendant basé à Paris et opérant dans l'analyse des grands enjeux économiques, politiques et sociétaux ainsi que ceux associés aux défis d'une bonne gouvernance mondiale.

Présidé par Pascal Lorot, le think-tank a, depuis son lancement, distingué des figures de proue de l'écosystème économique africain et primé des centaines d'autres personnalités. Son ambition est de créer des espaces indépendants de dialogue qui prennent en compte les univers politiques et institutionnels, les milieux économiques pour faciliter l'émergence de nouveaux leaders économiques africains .