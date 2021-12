Maroc: AGR ajuste ses prévisions de la paire USD/MAD à horizons 1, 2 et 3 mois

Attijari Global Research (AGR) a ajusté ses prévisions de la paire USD/MAD à horizons 1, 2 et 3 mois et ce, compte tenu de l'évolution de la liquidité sur le marché des changes marocain.

Comparativement au cours spot actuel, le dirham ressort en dépréciation face au dollar à horizon 1 mois et en appréciation face au dollar sur 2 et 3 mois, indique AGR dans sa récente note "Weekly MAD Insights - Currencies", ajoutant que face à l'euro, la monnaie nationale devrait légèrement se déprécier à horizon 1 mois et s'apprécier à horizon 2 et 3 mois.

Le dirham se déprécierait face au dollar de 0,2% à horizons 1 mois et s'apprécierait de 0% et 0,1% à horizon 2 mois et 3 mois. La parité USD/MAD devrait atteindre 9,25, 9,23 et 9,22 à horizons 1, 2 et 3 mois, contre une prévision initiale de 9,20, 9,17 et 9,17 sur les mêmes horizons et contre un cours spot de 9,23.

Face à l'euro, le dirham se déprécierait de 0,1% à horizon 1 mois et s'apprécierait de 0,1% et 0,2% à horizon 2 mois et 3 mois contre un cours spot de 10,44. La parité EUR/MAD atteindrait 10,45, 10,43 et 10,41 à horizons 1, 2 et 3 mois contre 10,48, 10,46 et 10,46 prévus initialement.