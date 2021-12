Cote d'Ivoire: Journée internationale des droits de l'homme - L'Etat engagé à promouvoir et préserver les droits humains

La Côte d'Ivoire, à l'instar des Nations membres de l'Organisation des Nations-Unies, a célébré, le 10 décembre 2021, à la mairie de Port-Bouet, la Journée Internationale des Droits de l'Homme. Autour du thème : " L'égalité comme solution pour créer des opportunités et offrir un accès à une société plus juste et inclusive ". Organisé par le conseil national des droits de l'homme

(Cndh) en collaboration avec le programme des nations unies pour le développement (Pnud). C'était en présence des autorités politiques, administratives, des représentants des institutions internationales et des chefs coutumiers.

A cette occasion Bernard Kouassi directeur de cabinet représentant monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la justice et des droits de l'homme. Il a indiqué que la commémoration de cette date du 10 décembre, choisie pour rappeler l'adoption par l'Assemblée Générale des Nations unies et la proclamation le 10 décembre 1948 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, offre l'occasion au Gouvernement de Côte d'Ivoire d'affirmer son attachement sans faille aux valeurs universelles véhiculées par ladite déclaration, et d'indiquer que celle-ci nous responsabilise tous dans la promotion et la protection de ces droits.

Pour sa part Mme Namizata Sangaré présidente du conseil national des droits de l'homme(Cndh) a rappelé les fondamentaux et la nécessité de la journée des droits de l'homme. " La journée internationale des droits de l'homme porte sur l'égalité et se fonde sur l'article 1 du droit universel de l'homme qui stipule que "tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit " a-t-elle déclarée. Ajoutant que " L'Etat de Côte d'Ivoire reconnait les droits, les libertés et les devoirs énoncés dans la présente Constitution. Il s'engage à rendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer l'application effective ".

La présidente de Cndh a, par ailleurs invité la population en générale et les acteurs en particulier en s'appropriant la déclaration universel des droits de l'homme, un document fondateur qui a proclamé les droits de chaque individu en tant qu'être humain, sans distinction aucune de race, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation;

Quant à Philippe Poinsot représentant résident du système des nations unies en Côte d'Ivoire, a félicité et salué l'engagement de l'Etat de Côte d'Ivoire pour la promotion, la protection et la préservation en matière des droits de l'homme. Ackah Anodjo 2e adjoint au maire, représentant le premier magistrat de la commune Dr Emou Sylvestre, a exprimé sa gratitude aux organisateurs pour cette initiative. Cette cérémonie a pris fin par la remise des prix à des Organisations non gouvernemental (Ong).