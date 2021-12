Algérie: Condamner les politiques visant à donner à l'entité sioniste le contrôle de la région

Istanbul (Turquie) — L'Algérie a appelé, par la voix du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, vendredi depuis Istanbul (Turquie), les peuples musulmans à se solidariser davantage avec le peuple palestinien et à condamner les politiques visant à donner à l'entité sioniste le contrôle de la région par le biais de la normalisation ou de la collusion.

"L'Algérie appelle les peuples musulmans à se solidariser davantage avec le peuple palestinien en œuvrant à préserver leurs droits, leurs acquis, leur patrimoine et leur identité, ainsi qu'à condamner les politiques visant à donner à l'entité sioniste le contrôle sur la région par le biais de la normalisation ou de la collusion", a indiqué M. Boughali dans une allocution prononcée lors de la 16e conférence de l'Union des conseils des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI).

"Nous appuyons la lutte sacrée du peuple palestinien pour la liberté, la dignité, et pour l'édification de son Etat indépendant et souverain avec El-Qods comme capitale comme ce fut le cas à travers sa glorieuse histoire, un phare de civilisation, de liberté, de pensée et de cohabitation", a poursuivi le président de l'APN.

"La conscience humaine nous interpelle tous d'œuvrer dans les cadres parlementaires, régionaux et internationaux, afin de permettre au peuple palestinien de recouvrer ses droits historiques et de construire son Etat souverain dans les plus brefs délais", a-t-il affirmé.

Le président de la chambre basse du parlement d'ajouter "l'Algérie activera dans le cadre de toutes les initiatives œuvrant pour une solution pacifique aux conflits et à augmenter le niveau de la solidarité et des domaines de coordination avec les pays membres à l'OCI dans le souci de réaliser des relations plus complémentaires entre nos pays, d'être au service de nos peuple et de garantir un destin commun".

Parachevant aujourd'hui, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'édification de ses institutions démocratiques en réponse aux revendications exprimées par le peuple lors de son Hirak, l'Algérie demeure fidèle à ses positions de principe et attachée à ses principes, a souligné M. Boughali.

Il n'a pas manqué de rappeler, à cette occasion, que la Palestine, une terre revêtant une dimension spirituelle pour tous les Algériens, est une cause sacrée pour l'Algérie, peuple et Gouvernement. L'Algérie soutiendra la Palestine qu'elle ait raison ou tort, a-t-il dit.

Des agendas étrangers pour briser l'unité de la Ouma et encourager la normalisation avec l'entité sioniste

Par ailleurs, M. Boughali a souligné que le monde musulman est confronté aujourd'hui à de "nombreux défis et menaces engendrés par des stratégies visant la reconfiguration géopolitique du monde, ce qui a donné lieu à une concurrence des agendas étrangers, l'émergence de volontés étrangères contradictoires et de nombreuses manœuvres et complots visant à entraver les démarches nationales relatives au renforcement de la stabilité, de la synergie sociale et du développement économique des pays".

Ces agendas, selon M. Boughali, visent également à "frapper l'unité de la nation, alimenter les dissensions et les conflits, semer les facteurs de dissidence et de division, encourager la normalisation avec l'entité sioniste et établir des partenariats sécuritaires et militaires, ce qui provoque davantage de tensions et hypothèque l'avenir des relations de fraternité et de solidarité entre les peuples musulmans.

Et d'ajouter dans le même contexte que "notre question centrale", la Palestine, est confrontée à "de nouveaux défis liés aux manœuvres visant à entraver le processus de recouvrement par les Palestiniens de leurs droits historiques et légitimes pour l'établissement de leur Etat indépendant".

Par ailleurs, M. Boughali a abordé dans son allocution le phénomène de la "migration", qui constitue, a-t-il dit, "un mouvement historique et humain qui s'accentue lorsque les éléments d'instabilité, de faible développement et d'absence de perspectives, de prise en charge des jeunes et des catégories vulnérables, se rencontrent".

Au regard du nombre important de conflits dans plusieurs pays du monde et le durcissement des politiques d'immigration européennes, ce phénomène s'accentue en raison de ses liens avec les réseaux du crime organisé qui investissent dans les tragédies humaines et provoquent des catastrophes humanitaires par noyade ou par la mort massive de migrants.

Et d'expliquer, dans ce sens, que l'Algérie, "qui n'est plus seulement un pays de transit, mais une destination pour la stabilité des migrants clandestins d'Afrique et d'Asie, a adopté une approche humanitaire fondée sur les principes de solidarité, tout en appelant à permettre aux jeunes de vivre dans la dignité et la sécurité dans leur pays d'origine, en aidant à résoudre les conflits crées par certaines parties pour servir leurs intérêts et en fournissant les aides internationales nécessaires pour promouvoir le développement dans les pays d'origine".