Algérie: Deux ans après son élection, le Président Tebboune poursuit l'édification de la nouvelle Algérie

Alger — Deux ans après l'élection de Abdelmadjid Tebboune à la présidence de la République, le 12 décembre 2019, le temps aura donné raison au peuple algérien, lequel aura fait le bon choix, de l'avis de plusieurs observateurs.

En ce sens, le peuple algérien a eu raison de choisir Abdelmadjid Tebboune pour présider aux destinées du pays. N'en déplaise à ceux qui soutiennent le contraire dans la mesure où le peuple algérien s'est reconnu dans Abdelmadjid Tebboune et l'avait bien exprimé un certain 12 décembre 2019.

Le vote en faveur du candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune a été très majoritairement et a été acquis grâce aux voix exprimées par les catégories les plus modestes de la société, lesquelles constituent le gros de la population et donc de électorat en Algérie.

Il s'agit en l'occurrence des honorables et braves gens de l'Algérie profonde, pour reprendre l'expression de ces observateurs.

En définitive, ce sont les électeurs qui ont eu le dernier mot, ce qui est qualifié de "très bonne chose pour la nation" et de "bon augure" pour la démocratie ! Une cinglante défaite pour une certaine presse et les réseaux sociaux qui ont prouvé qu'ils sont loin, vraiment loin de...mener le monde.

Ainsi, deux années après ce mémorable 12 décembre 2019, les Algériens sont satisfaits de leur choix car ils ont élu à la tête du pays, un Président qui est en train de redonner à l'Algérie toute sa grandeur.

Un Président qui a également le courage et l'honnêteté de dire haut et fort ce que beaucoup pensent tout bas, ce qui n'est pas fait pour plaire à l'establishment et ses relais, qui incite à la diffusion de messages contradictoires pour contrecarrer les messages forts et persuasifs du Président Tebboune. Ce qui déplait aussi aux parties hostiles au changement et adeptes de l'immobilisme, lesquelles tentent vainement de torpiller l'édification de l'Algérie nouvelle prônée par le Président Tebboune.

Aujourd'hui, deux années après son élection, le Président Tebboune poursuit avec force et conviction l'édification de la nouvelle Algérie à laquelle aspirent tous les Algériens.