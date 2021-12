Algérie: El Tarf fournit 10% des besoins nationaux en médicaments et produits pharmaceutiques

El Tarf — Le ministre de l'industrie pharmaceutique Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed a affirmé jeudi à El Tarf, que 10% des besoins nationaux en médicaments et produits pharmaceutiques sont satisfaits grâce aux unités industrielles situées dans la wilaya frontalière d'El Tarf.

A l'issue d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya, qui comprenait trois (3) unités de production spécialisées dans l'industrie pharmaceutique, M. Benbahmed a expliqué que cette wilaya est "un véritable modèle de développement dans le secteur de l'industrie pharmaceutique", ajoutant qu'El Tarf, qui n'était connue que pour son caractère agricole et sa spécialisation dans, la production de la tomate industrielle est devenue aujourd'hui un "pôle national de l'industrie pharmaceutique".

Dans une déclaration faite au niveau de l'entreprise "Biothera" dans la commune de Ben M'Hidi spécialisée dans la fabrication de médicaments génériques, le ministre a indiqué qu'après l'inauguration aujourd'hui de la nouvelle entreprise "Onyx" dans la commune de Zérizer, la capacité de production des trois unités actives dans l'industrie pharmaceutique de la wilaya est actuellement de 237 millions d'unités par an de divers types de médicaments liquides et solides.

La wilaya dispose également de la société "Inpha-Medis" à la région de Sidi Kaci (commune Ben M'hidi) qui est un groupe de laboratoires spécialisés dans la fabrication des médicaments génériques d'une capacité de production de 100 millions de boites annuellement, dont 35 millions de boites sous forme dure (comprimés et capsules), 15 millions de boites sous forme de solutions et 50 millions de boite sous forme liquide où stérilisée (injections).

Concernant la 3e branche du pôle pharmaceutique de la wilaya d'El Tarf, le ministre a fait savoir qu'elle consiste en la société "Bioterra" spécialisée dans la fabrication de médicaments génériques sous forme d'injections et de gouttes oculaires d'une capacité de 112 millions unités/an, soulignant que cette société produisait 48 millions d'ampoules injectables par an, 48 millions d'injections et 16 millions flacons ophtalmologiques.

Selon le représentant du Gouvernement, le nombre global des unités industrielles spécialisées dans les industries pharmaceutiques s'élèvera, suite à l'innauguration de la nouvelle unité à la commune Zerizer, à 150 unités, dont 60 unités de production entrée en service durant l'année en cours.

Après avoir rappelé que l'Algérie avait réussi, durant la période entre 2019 et 2021, à réduire la facture d'importation des médicaments et produits pharmaceutiques de 800 millions USD, soit 400 millions USD par an, le ministre a précisé que le montant d'exportation de ces produits en 2021 a atteint 30 millions USD, un chiffre qui pourrait augmenter durant les prochaines années.