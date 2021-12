Madagascar: Prévision météorologique - Probable cyclogenèse en décembre

Les prévisions indiquent que des activités cycloniques pourraient intéresser Madagascar pour ce mois. Des inondations sont à craindre en janvier dans certaines régions.

En général pour le mois de Décembre 2021, le risque d'activité cyclonique à Madagascar serait probable, surtout pendant la deuxième quinzaine du mois dans les parties Nord et Ouest de la grande Ile, selon les prévisions de la météo dans le bulletin, hier. Les conditions pourraient être favorables à la cyclogenèse. Il a été prévu que deux à trois cyclones pourraient atterrir sur les côtes malgaches pour cette saison cyclonique.

Par rapport à l'évaluation des risques, des pluies déficitaires pourraient entraîner des risques de séquences sèches pour le mois de décembre dans les régions de Sava et d'Analanjirofo (nord). Des pluies localement abondantes pourraient entraîner des risques de crues et inondations dans les régions Diana, Sava, Sofia, Boeny pour le mois de janvier.

En ce qui concerne les tendances des précipitations et des températures pour la période de décembre 2021 à février 2022. Pour les trois mois (Décembre-Janvier-Février), les cumuls de précipitations seront normaux à inférieurs à la normale saisonnière dans les parties Est de Diana et Sofia, l'extrême nord d'Alaotra Mangoro et Atsinanana, les régions Sava et Analanjirofo. Ailleurs, elles seront normales à supérieures par rapport à la normale saisonnière.

Températures

Les tendances des températures pour la période de décembre 2021 au mois de février 2022 prévoient que les moyennes saisonnières seront normales à plus chaudes que la normale saisonnière dans la partie Ouest de Sofia, la partie nord-ouest de Betsiboka, la partie nord de Melaky, les régions Boeny, Atsimo Atsinanana, Ihorombe, Anosy, Androy, Atsimo Andrefana. Ailleurs, elles seront plus chaudes que la normale saisonnière. Dans le Grand Sud, la température sera normale à plus chaude que la normale. Notamment dans les régions Androy, Anosy, Atsimo Andre-fana, Atsimo Atsinanana, Ihorombe. Dans les autres régions comme Alao tra Mangoro, Amoron'i Mania, Analamanga, Analanjirofo, Atsimo Andrefana, Atsina-nana, Be tsiboka, Boeny, Bongolava, Diana, Haute Matsiatra, Ihorombe, Itasy, Melaky, Menabe, Sava, Sofia, Vakinankaratra, Vatovavy Fitovinany, la température moyenne sera plus chaude que la normale.