Madagascar: Antsiranana - Vers la concrétisation de la transition digitale

Le ministre du Développement Numérique, de la Transformation Digitale, des Postes et des Télé - communications, Tahina Razafindramalo, était de passage dans la capitale du Nord , depuis hier.

TOUT d'abord, cette visite a été axée sur le suivi des différents projets déjà lancés concernant la vulgarisation ou la démocratisation de l'Internet dans la région. Pour le ministère, la nouvelle technologie numérique peut être un véritable vecteur de développement et de transformation sociale du pays, par l'amélioration de l'accès aux services de base, l'extension de la connectivité et la création de l'emploi. Selon le constat, la technologie numérique a incontestablement impacté sur l'économie et la société malagasy.

L'Université d'Antsi-ranana a bénéficié de cette visite car il existe déjà un partenariat entre cette dernière et ledit ministère dans ce domaine . Ainsi, la délégation s'est rendue au campus pour voir ce qu'il faut faire pour équiper la " Vitrine numérique " , qui a été saccagée et pillée par des étudiants lors de la manifestation estudiantine de janvier dernier. Le ministre a promis de doter des matériels pour cet endroit et d'offrir l'internet gratuit. Il en va de même pour la bibliothèque universitaire. Lors de la rencontre avec les responsables de l'université, le renforcement de la qualité de l'enseignement en transformation digitale a été discuté. La descente s'est poursuivie sur le terrain situé à côté du gymnase couvert où un projet de construction d'une " Maison numérique " est en vue.

Ensuite, outre la visite de courtoisie auprès des autorités locales, Tahina Razafindramalo s'est dirigé vers les anciens bâtiments patrimoine historique de la poste et télécommunications, construits dans la ville d'Antsiranana depuis la colonisation. Cas similaire pour les logements sociaux.

Recensement

De fait, tous les bâtiments ont été tous vétustes car, à l'époque, ils abritaient le central du téléphone fixe et la BLU (Bande Littérale Unique) . Ils sont aujourd'hui en mauvais état et ne sont plus entretenus. Une partie résiduelle sert d'habitation pour quelques personnels de la Poste. Un cas particulier est celui de la Place Kabary, où il y a un contraste saisissant entre le bâtiment et l'Hôtel de la Poste qui porte son nom de par son existence.

D'autre part, il s'est également penché sur les terrains appartenant au ministère utilisés par l'administration, les institutions privées ou publiques. Cela comprend une partie située à l'intérieur du marché de Bazarikely occupée par la commune urbaine d'Antsiranana.

Le ministre a déclaré que désormais, son département procède au recensement de ces propriétés et à la formalisation de leur utilisation, car il existe également des terrains simplement squattés par des individus quelconques.

" Le Ministère priorise d'abord le recensement de ses biens afin d'entamer une action administrative pour les restituer légalement, car ils appartiennent à l'État et doivent être régularisés ", a indiqué le Ministre.