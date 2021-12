Congo-Brazzaville: Coordination Covid-19 - Des assouplissements à l'approche des fêtes de fin d'année

Le couvre-feu fixé désormais de 23 heures à 5 heures du matin y compris les jours fériés, les marchés domaniaux ouverts six jours sur sept et non plus seulement sur cinq jours, les cérémonies de mariage à nouveau autorisées, les fêtes de la Nativité et de la Saint-Sylvestre envisagées sans des restrictions particulières, les dernières mesures annoncées par la coordination de lutte contre la pandémie de covid-19 et entérinées par le Conseil des ministres, le 10 décembre, vont soulager les Congolais et particulièrement les Brazzavillois et les Ponténégrins.

En raison des contaminations demeurées en hausse des mois durant dans les deux principales villes du Congo, des dispositions en lien avec le nouveau corona virus restreignaient les déplacements à Brazzaville et Pointe-Noire. La coordination note que " la tendance des cas confirmés est à la baisse, passant de 446 cas le 18 octobre à 50 cas le 06 décembre 2021 " et se félicite de l' " amélioration de la prise en charge des malades ". Le gouvernement a décidé de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour 20 jours supplémentaires et conseille aux Congolais de continuer à observer les gestes barrières.