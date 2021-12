Congo-Kinshasa: Santé - Inauguration à Kinshasa du bâtiment de Data center

Composé de plusieurs locaux, le bâtiment mis en service est le fruit d'une coopération de longue date entre le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et l'Institut de médecine tropicale (IMT).

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention tient à la modernisation de son secteur à travers le renouvellement et la dotation des équipements de qualité pour répondre à certaines situations sanitaires. C'est ainsi qu'il a inauguré récemment le bâtiment qui abritera désormais le "Data center" du Programme national de luttecontre la trypanosomiase en Afrique (PNLTHA).

La cérémonie s'est déroulée en présence d'une dizaine de directeurs des programmes du ministère chargé de la Santé publique ainsi que de la représentante de l'IMT de Belgique qui a contribué au financement de cet ouvrage.

A en croire le ministre de la Santé, l'inauguration de ce bâtiment montre la volonté du gouvernement de la République à "donner son appui dans la lutte contre la trypanosomiase humaine en Afrique..." Jean-Jacques Mbungani a poursuivi: "Je saisis également cette occasion pour exprimer ma gratitude à l'égard des partenaires qui accompagnent le ministère de la Santé, et à travers eux le Programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine en Afrique dans la mise en œuvre des activités visant la promotion" .

A en croire le ministre, "le gouvernement de la République démocratique du Congo, par l'entremise et le leadership du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, avait pris l'engagement d'éliminer la trypanosomiase humaine africaine en 2020 et de l'éradiquer d'ici à 2030 comme problème de santé publique; vu que le pays est le plus prévalent en Afrique et dans le monde".

Pour concrétiser cet engagement, a-t-il signifié, le ministère de la Santé avait mis en place différentes stratégies, notamment la publication d'un arrêté ministériel en 2018 portant déclaration de la célébration de la Journée nationale pour chaque 30 janvier, la surveillance épidémiologique, la formation, la recherche opérationnelle et cela avec des équipements informatiques conséquents, le TDR de la trypanosomiase humaine africaine pour diagnostic sérologique, les nouvelles molécules de traitement par voie orale, la digitalisation des données et assurance qualité, le test diagnostic de confirmation sensible et Tini itargat.

Toutes ces actions, a ajouté Jean-Jacques Mbungani, bien qu'encore insuffisantes pour relever le défi que pose la trypanosomiase humaine africaine dans le pays, dénotent néanmoins la volonté du gouvernement à honorer ses engagements pour soutenir la promotion de la lutte contre cette maladie dont les effets ont été prometteurs dans la réduction des cas de 2012 à 2020, passant de six mille à moins de six cents cas.

Au regard de ces performaances, le ministre a invité l'ensemble des partenaires du ministère de la Santé publique à poursuivre leurs efforts de mobilisation de ressources pour appuyer davantage les activités de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Il s'agit là d'un défi que le PNLTHA est appelé à relever, a déclaré le ministre en charge de la Santé publique. Jean-Jacques Mbunganie a souligné qu'à l'issue de cette cérémonie, tout le monde se mobilisera en prenant un engagement accru pour la lutte contre la trypanosomiase. La cérémonie s'est clôturée par une visite guidée des différents locaux de ce bâtiment.