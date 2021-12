Madagascar: ART de la magie - Koukoumi, un jeune prestidigitateur de talent

Il est de ces jeunes dont l'envie et la passion dans un domaine créatif ou artistique sont tellement ardentes qu'il se devait de les exploiter. Ny Aina Rabenjamalala dit Koukoumi est un jeune magicien qui fédère sur les réseaux sociaux.

Ne vous fiez pas aux apparences, car en voici certainement un chez qui l'âge n'est autre que l'une de ces illusions qu'il trans-- pose aux yeux du public. Un jeune homme d'une grande maturité, entamant à peine la vingtaine, c'est ainsi que se présente à nous Ny Aina Rabenjamalala plus communément reconnu sous son pseudonyme Koukoumi.

De qui s'agit-il diriezvous en lisant ces quelques lignes ? Sachez alors que derrière ce pseudonyme qui sonne comme un peu taquin et mignonet se cache un artiste unique en son genre. Excellant en effet dans l'art de la magie, plus précisément dans le domaine de la prestidigitation et du mentalisme, Koukoumi fait sensation sur les réseaux sociaux. Comptant actuellement plus de trente mille abonnés sur sa page facebook, il s'affirme même comme un jeune influenceur dans son domaine.

À l'image d'un tout jeune Criss Angel ou Viktor Vincent, ses modèles, avec l'excentricité en moins et la simplicité en plus, le jeune magicien subjugue ainsi à travers ses tours de passepasse. " La magie est un art que j'ai découvert dès mon plus jeune âge, notamment grâce aux aventures du petit sorcier Harry Potter. C'est en 2016, alors âgé de 15 ans à peine que je me suis mis en scène pour la première fois et depuis je continue de me perfectionner en travaillant toujours d'avantage chacun des tours que j'ai appris à maîtriser " souligne Koukoumi.

De nature persévérant Évidemment, le jeune Koukoumi à l'image de tous les artistes qui souhaitent voir son art s'épanouir aux yeux du grand public espère un jour que la magie gagne encore plus de notoriété à l'avenir. " Nous sommes actuellement de plus en plus nombreux à nous intéresser à cet art qu'est la magie. Je remarque l'émergence de jeunes magiciens comme moi, mais aussi un intérêt grandissant du public. Cependant, contrairement à ce qui se fait outre-mer, il existe encore très peu de scènes où l'on peut vraiment valoriser notre talent, en dehors d'évé-nement privés ou familiaux par exemple " confie-t-il.

Du rêve, le jeune homme en a ainsi à revendre, mais du rêve ou des illusions, il peut également vous en fournir si tel est votre souhait et si vous êtes surtout réceptif à cela. Le fait est qu'outre la prestidigitation qui consiste à divertir ou à manipuler, entre autres grâce à la magie rapprochée, à la magie des cartes et aux jeux de mains diverses, le mentalisme est une discipline qu'il affectionne particulièrement aussi.

Par définition, il s'agit d'un art du spectacle qui consiste à présenter des performances, sur les thèmes de l'étrange et les facultés mentales. Les mentalistes utilisent différentes techniques. " C'est une discipline que je me plais constamment à approfondir et qui je trouve est celle qui intrigue le plus le public. Le fait est que cela fait souvent appel à la psychologie, l'hypnose ou encore la mnémotechnie et cela captive toujours d'entrée le public, car il est alors acteur du mentalisme en soi " souligne Koukoumi le magicien tout en affirmant que cela doit se prati-quer avec prudence. Un jeune talent à suivre et à découvrir donc, ce jeune magicien promet de vous surprendre à travers ses prouesses ma-giques sur sa page facebook.