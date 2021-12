Congo-Brazzaville: Téléphonie mobile - Airtel et MTN s'accordent pour une meilleure couverture réseau des routes nationales

Le directeur général de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE), Louis Marc Sakala, a salué, le 9 décembre, l'initiative prise par les deux principaux opérateurs de téléphonie mobile, MTN et Airtel Congo, de consolider le partage d'infrastructures le long des deux routes nationales, afin de corriger les faiblesses constatées dans ces zones en termes de couverture en réseau.

Louis Marc Sakala a exprimé son satisfecit lors de la signature du protocole d'accord entre les deux opérateurs, relatif aux conditions de couverture en réseau de télécommunication sur les routes nationales 1 et 2.

L'accord intervient après des faiblesses relevées dans le rapport d'évaluation sur la Qualité des services des opérateurs, dit QoS, réalisé par l'ARPCE dans la période du 29 juin au 2 août 2021, dans les deux principales villes Brazzaville et Pointe-Noire, y compris dans les localités de l'hinterland, et le rapport publié le 8 septembre dernier devant les opérateurs.

Cette évaluation a révélé un niveau de couverture critique avec plusieurs zones blanches, c'est-à-dire des territoires entiers qui ne sont pas desservis par un réseau de téléphonie mobile ou par internet, s'étalant sur des kilomètres, le long des deux routes nationales.

Le rapport a épinglé, d'une part, la mauvaise qualité des réseaux sur les deux routes nationales, se focalisant sur la qualité des services voix et data offerts en 2G et 3G par les opérateurs MTN Congo et Airtel Congo et, d'autre part, l'obligation faite aux opérateurs de couvrir des zones non encore connectées. " Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de zones blanches le long de nos deux routes nationales. En cas d'accident, en cas de panne, il est difficile pour les usagers de pouvoir entrer en contact avec la population la plus proche ou encore les familles pour donner les informations ", a déclaré Louis Marc Sakala.

La signature de ce protocole d'accord de partage de plusieurs dizaines de sites de téléphonie mobile marque une nouvelle étape dans la mutualisation des infrastructures telle que souhaité par le régulateur. Pour l'ARPCE, cette forme de convergence va non seulement permettre aux opérateurs de profiter d'une rentabilité dans ces axes jugés moins attractifs financièrement, mais aussi et surtout de répondre efficacement aux doléances des consommateurs. " Ce contrat consacre une collaboration entre nos deux opérateurs pour la couverture des routes nationales 1 et 2. Seul, on peut aller vite, mais ensemble on peut aller loin. L'objectif est de faire en sorte que très rapidement nos consommateurs ne soient plus dans les zones blanches. Dans quelques mois, les usagers n'auront plus de problème de manque de signal réseau le long des deux routes nationales ", a souligné Alain Kahasha Ntumwa, directeur général d'Airtel Congo.

Une mutualisation qui active le roaming national

Le directeur général de l'ARPCE a souligné veiller à ce que les textes soient respectés dans ce partage d'infrastructures qui entre dans la vision du régulateur. L'année prochaine, a poursuivi Louis Marc Sakala, l'ARPCE appuiera davantage cette politique de convergence qui devra soutenir le Congo dans le maintien de son leadership continental dans les communications électroniques.

L'accord entre MTN et Airtel Congo a permis de lancer le projet roaming national qui consiste à ce que, peu importe l'endroit où l'on se trouve, s'il n'y a qu'un seul opérateur, que celui-ci puisse fournir le signal des deux autres. " Nous avons donné l'obligation aux opérateurs d'activer le roaming national. Que nous ne soyons pas pénalisés, parce que nous n'avons qu'un abonnement MTN ou Airtel lorsque nous nous retrouvons dans une localité où il n'y a qu'un seul signal, et être obligé d'emprunter le téléphone ou de changer de SIM ", a éclarci Louis Marc Sakala, au terme de l'accord.