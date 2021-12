Algérie: Les manifestations du 11 décembre 1960, un indice inéluctable de la fin du colonialisme

Alger — Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué samedi que les manifestations du 11 décembre 1960 ont été une preuve édifiante de la force de la glorieuse Révolution et un indice inéluctable de la fin du colonialisme.

Dans son message à l'occasion du 61e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, le Président Tebboune a souligné que ces évènements "ont été, du point de vue organisationnel, une preuve édifiante de la force de notre glorieuse Révolution et un indice inéluctable de la fin du colonialisme".

"Ce même jour de l'année 1960, les enfants (filles et garçons) du peuple algérien ont participé à des manifestations massives à travers la plupart des régions du pays, à l'appel du Front de libération nationale, scandant tel un seul homme que le peuple algérien a atteint dans sa marche vers la liberté et l'indépendance un point de non retour", a rappelé le président de la République.

A cette occasion, le Président Tebboune a mis en avant "la symbolique de l'organisation, dans la wilaya de Naâma, des célébrations officielles de ce mémorable anniversaire dans la mesure où elles coïncident avec la tenue du colloque national sur +le symbole de la résistance populaire dans le sud ouest cheikh Bouamama+, qui a dirigé une résistance populaire et levé haut l'étendard de la lutte pour défendre l'honneur de sa patrie et de sa nation dans notre grand sud ouest".

Le président de la République a appelé à ce propos "tous les secteurs, les institutions, et tous les acteurs de la société civile à l'élaboration de programmes à la hauteur de cet événement, par fidélité à notre mémoire et en reconnaissance des sacrifices des martyrs", relevant la nécessité de "saisir cette occasion pour mettre l'accent sur la nécessité de sensibiliser les nouvelles générations à notre glorieuse histoire et de consacrer notre attachement à la mémoire de notre nation".