Angola: Le MPLA reconnaît le faible pouvoir d'achat de la population

Luanda — Le président du MPLA, João Lourenço, a reconnu samedi, à Luanda, que les taux de chômage élevés, en raison de divers facteurs socio-économiques, ont réduit le pouvoir d'achat des citoyens.

S'exprimant lors d'un meeting visant à saluer la clôture du VIIIe Congrès ordinaire du MPLA, João Lourenço a considéré comme principales causes de cette situation la crise économique et financière et la pandémie de Covid-19.

Dans une approche des divers aspects de la vie des Angolais, il a déclaré que, malgré tout, la production agricole, animale et halieutique en Angola augmentait chaque jour.

Il a également évoqué les gains réalisés dans les secteurs de l'énergie et de l'eau, en mettant l'accent sur l'hydroélectrique, où il a rappelé la construction de plusieurs barrages dans le bassin de Kwanza.

Le leader du MPLA, qui est également président de la République, a déclaré que l'Exécutif prend également en compte les énergies renouvelables, à savoir le solaire et l'éolien.

Dans son intervention de plus d'une heure, il a également évoqué la question des infrastructures sociales et la nécessité d'augmenter le projet d'autoconstruction dirigée.

Le chef du parti a encore évoqué la nécessité d'intensifier l'accent mis sur la santé, l'éducation, la création de richesses dans le pays et a estimé essentiel que l'État cesse d'être le principal employeur.

Il a rappelé qu'en 2017, un diagnostic a été posé dans le secteur de la santé dans lequel il a été conclu que le déficit est considérable, de sorte que le Gouvernement a fait un "fort investissement" dans ce secteur.

Le président du MPLA a déclaré que, malgré l'intention de réduire la fonction publique, une exception a été faite pour les secteurs de l'éducation et de la santé, et qu'ils continueront chaque année à recevoir du personnel via des appels d'offres publics.