Cote d'Ivoire: Protection sociale - La Secrétaire d'État Clarisse Mahi veut repositionner les centres sociaux

La Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, chargée de la Protection sociale, Clarisse Slaha Kayo Mahi, a visité, ce vendredi 10 décembre 2021, les centres sociaux d'Anyama, de Port-Bouët et de Cocody-Anono.

Au cours de cette journée marathon, Clarisse Slaha Kayo Mahi a pu toucher du doigt les conditions de travail des agents et responsables des centres sociaux.

L'objectif visé par la Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, chargée de la Protection sociale, est de repositionner les centres sociaux au cœur du dispositif de la protection sociale de la Côte d'Ivoire.

A travers cette visite, elle a traduit la politique du Président de la République, Alassane Ouattara, qui est de bâtir une " Côte d'Ivoire solidaire " permettant à toutes les couches de bénéficier pleinement des fruits de la forte croissance économique du pays. Car, dira-t-elle, cela doit trouver sa traduction concrète dans l'œuvre des centres sociaux auprès desquels toutes les populations vulnérables doivent pouvoir s'adresser pour solliciter l'assistance et la solidarité de l'Etat.

Dans cette perspective, il est prévu la mise en œuvre d'une politique novatrice de développement et de gestion des centres sociaux que le Secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, chargé de la Protection sociale, a reçu pour mission de mener à bien. De nouveaux centres sociaux devront donc être construits. Il en est prévu la construction d'une centaine d'ici à 2025.

En outre, il s'agit pour elle de travailler au renforcement des capacités financières, techniques et opérationnelles des structures déconcentrées de protection sociale. Ainsi, le programme de réhabilitation et d'équipement des centres sociaux sera amplifié, accompagné d'un accroissement progressif des dotations budgétaires de fonctionnement.

" Par ailleurs, face aux mutations sociales de plus en plus complexes favorisant l'émergence de nouvelles formes de vulnérabilité, les compétences et pratiques des animateurs des centres sociaux doivent s'actualiser pour s'adapter à ces défis nouveaux ", a dit Mme Mahi Clarisse. Et d'ajouter que son département ministériel va s'atteler aussi à la formation des travailleurs sociaux pour tenir compte des méthodes et procédés nouveaux de ciblage et de réponse aux besoins des populations.

Elle a noté que les centres sociaux seront impliqués davantage dans la sensibilisation et l'éducation des couches sociales à la compréhension, à l'adhésion et à l'accès à ces programmes.