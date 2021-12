Niger: Caravane de la démocratie - "Tournons la page" dénonce les arrestations

Cinq membres du mouvement citoyen " Tournons la page " étaient toujours détenus, ce samedi 11 décembre. Ils ont été arrêtés, la veille vendredi, alors qu'ils participaient, à Niamey, la capitale nigérienne, à une caravane de la démocratie, à l'occasion de la journée internationale des droits de l'homme.

Le mouvement citoyen avait également prévu une nouvelle manifestation, ce dimanche 12 décembre, pour dénoncer la présence militaire française au Niger.

Joint par RFI, Marc Ona Essangui, président du mouvement " Tournons la page international ", dénonce ces arrestations ainsi que l'attitude des autorités nigériennes : " Je suis très choqué par ces arrestations qui sont tombées à l'occasion de la célébration de la journée internationale des droits de l'homme où nos camarades du Niger ont organisé une caravane avec les taxis pour distiller les informations sur le respect des droits de l'homme dans leur pays. "

" Acharnement "

" Nous pensons, poursuit Marc Ona Essangui, que les autorités nigériennes ont pris les devants pour empêcher la manifestation de demain, dimanche. "Tournons la page Niger" avait prévu de manifester contre la présence militaire française au Niger, et nous ne comprenons pas pourquoi on ne laisserait plus les organisations de la société civile manifester librement comme c'est le cas dans ce pays. C'est une sorte d'acharnement sur "Tournons la Page" qui est une organisation internationale et qui vise à promouvoir les droits de l'homme et la démocratie dans différents pays en Afrique et en Europe. C'est très inquiétant pour nous. "