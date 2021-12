Sénégal: Délocalisation de la Mac de Rebeuss - Une " cité judiciaire " à la place

La Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss sera transférée prochainement, a annoncé le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Le site va accueillir une cité judiciaire, a informé Me Malick Sall, hier, lors du vote du projet de budget de son département à l'Assemblée nationale.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, a annoncé la délocalisation de la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss prochainement. Me Malick Sall avait fait l'annonce lors de son passage, mardi 23 novembre 2021, devant la Commission des finances élargie à la Commission des lois. Il l'a réitéré, hier, lors de son passage en plénière pour le vote du projet de budget 2022 de son département. C'est le député Sokhna Dieng Mbacké qui a demandé la délocalisation de la prison de Rebeuss pour améliorer les conditions de vie des pensionnaires de cette maison d'arrêt. Répondant à cette interpellation, Me Malick Sall a confirmé que l'actuelle prison sera rasée pour laisser la place à une " cité judiciaire " qui va abriter la Chancellerie, la Cour suprême, l'Ordre des avocats et le siège des notaires.

Au-delà de Rebeuss, les députés ont déploré la vétusté des Maisons d'arrêt et de correction à travers le pays. Ainsi, ils ont demandé la mise en place d'un programme de réhabilitation et de construction de prisons. Ce programme de modernisation et de mise à niveau des infrastructures dans le secteur de la justice est déjà en cours, a répondu le Ministre.

Le bracelet électronique bientôt utilisé

Les prisons sénégalaises, a déploré le député Déthié Fall, sont bondées de monde malgré le travail de la Direction de l'administration pénitentiaire. " Elles sont surpeuplées et les capacités dépassées parce que tout simplement, beaucoup sont en détention provisoire depuis très longtemps ", a soutenu M. Fall. Pour désengorger les prisons, le Ministre de la Justice a indiqué que beaucoup de dispositions ont été déjà prises parmi lesquelles l'utilisation du bracelet électronique. Ce dispositif, a-t-il souligné, est en voie d'être mis en place. Le décret d'application de la loi a été pris depuis octobre dernier, a déclaré Me Sall. Il reste à mettre en place une cellule qui regroupera des représentants des ministères de la Justice, de l'Intérieur et d'autres départements ministériels pour le démarrage du dispositif. Grâce à la mise en œuvre de tous ces projets dans le secteur judiciaire, " les prisons sénégalaises sont devenues des lieux où on peut vivre correctement ", affirme le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Le projet de budget 2022 du ministère de la Justice est arrêté, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, à la somme de 71.839.549.729 FCfa. Il a été voté par la majorité des députés.

MISE À NIVEAU DES INFRASTRUCTURES JUDICIAIRES

Un programme de 250 milliards de FCfa sur 10 ans annoncé

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Me Malick Sall, a annoncé la mobilisation d'une enveloppe de 250 milliards de FCfa par le Chef de l'État, Macky Sall, pour mettre à niveau les infrastructures judiciaires. " Ce programme va concerner toutes les régions du pays et sera exécuté dans un délai de 72 mois, à travers une enveloppe de 250 milliards de FCfa qui sera répartie sur une échéance de 10 ans, à raison de 25 milliards de FCfa par an. Ainsi, avec ce programme, le niveau des infrastructures judiciaires dans notre pays sera conforme aux standards internationaux ", a assuré le Ministre. Selon lui, il va permettre de construire 12 centres d'accueil pour les enfants en danger ou en conflit avec la loi, 42 juridictions comprenant des sièges de Cours d'appel, de Palais de justice abritant des tribunaux, la Chancellerie, la Cour suprême et 32 logements pour les présidents de tribunal et le procureur. " Il est important de mettre les acteurs de la Justice dans de très bonnes conditions. Il est nécessaire qu'un président de tribunal ou qu'un procureur de la République soit mis dans des conditions de respectabilité ", a déclaré Me Malick Sall.

Désormais, a promis ce dernier, chaque juridiction va disposer d'un local pour le procureur et pour le président du tribunal. Neuf établissements pénitentiaires seront aussi construits grâce à ce programme ainsi que les sièges des directions de l'Administration pénitentiaire et de l'Éducation surveillée.

AFFECTATION DE SOULEYMANE TÉLIKO À TAMBACOUNDA

Me Malick Sall justifie les raisons de cette mesure

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, a expliqué les raisons de l'affectation de Souleymane Téliko, ancien président de l'Union des magistrats sénégalais (Ums), à la Cour d'appel de Tambacounda. Certains considèrent cette mesure comme " une sanction ". L'affectation du magistrat " obéit à des règles extrêmement strictes ", elle " a été faite sur la base d'éléments strictement objectifs ", rétorque Me Malick Sall. À son avis, la Cour d'appel de Tambacounda est une juridiction nouvellement installée et a donc besoin de magistrats d'expérience pour être opérationnelle. " En prélude aux prochaines élections, il n'est plus envisageable que les recours venant de Tambacounda soient transmis et diligentés à Dakar ", a justifié le Ministre.