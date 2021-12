Afrique: Réallocation de Dts à l'Afrique - Macky Sall et Kristalina Georgieva, même combat

En visite à Dakar, la Directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva a été reçue, hier vendredi, par le Président Macky Sall. Après s'être félicités d'un partenariat " excellent et confiant ", ils ont promis d'intensifier la coopération afin de prendre en charge des questions telles que la vaccination de la population africaine, la réallocation des Dts des pays riches aux pays en difficultés, etc.

En visite au Sénégal depuis jeudi soir, la Directrice générale du Fonds monétaire international (Fmi), Kristalina Georgieva, a animé, vendredi soir, un point de presse avec le Chef de l'État, Macky Sall. Plusieurs questions ont été abordées. Prenant la parole en premier, le Président de la République a réitéré son plaidoyer pour la réallocation de 100 milliards des Droits de tirage spéciaux (Dts) des pays riches aux pays en développement afin d'accompagner la relance économique et lutter contre le chômage et la pauvreté.

" Sur la réallocation des Droits de tirage spéciaux des pays développés, nous travaillons avec les grands pays partenaires pour que 100 milliards de dollars soient attribués au continent africain afin de bonifier l'accès aux crédits pour assurer la relance de nos économies et lutter contre le chômage et la pauvreté ", a déclaré Macky Sall. L'entrevue a été également une occasion pour les deux dirigeants d'échanger sur les incertitudes qui planent sur l'économie mondiale après les contrecoups de la pandémie de Covid-19. À ce niveau, le Président Sall estime qu'il y a lieu de poursuivre les efforts autour du déficit budgétaire. " Sur l'année 2022, nous avons des incertitudes.

Nous devons continuer la relance économique, nous devons poursuivre la lutte contre la pandémie. Tous nos programmes d'inclusion sociale doivent également continuer. Nous avons également des incertitudes face à la flambée des prix des matières premières, des denrées, du pétrole, du transport et des services maritimes. Des facteurs externes qui agissent directement sur notre économie ", a listé Macky Sall. Concernant le déficit public qui " doit revenir à 3% ", il promet que le gouvernement va poursuivre les efforts avec le Fmi et les partenaires malgré les incertitudes. Il a aussi insisté sur la nécessité de produire des vaccins anti-Covid-19 sur place afin que " l'Afrique vaccine l'Afrique ". " L'Afrique doit pouvoir disposer de vaccins, pour pouvoir vacciner les populations et relancer l'économie ", a soutenu le Président de la République.

" Des relations confiantes et excellentes "

Pour le Chef de l'État, les relations entre le Fmi et le Sénégal sont " excellentes et confiantes ". À l'en croire, notre pays le doit en partie à l'engagement de la Directrice générale, Kristalina Georgieva qui, a-t-il rappelé, est venu au Sénégal à deux reprises en l'espace de deux ans. " Nous nous félicitions de l'implication de son institution auprès des gouvernements africains dans cette période de Covid-19 à travers divers mécanismes mis en œuvre pour venir en appui à la résilience de nos pays ", a indiqué Macky Sall.

Il a révélé qu'entre 2020 et 2021, deux milliards de dollars ont été mobilisés pour le Sénégal, compte non tenu des Droits de tirage spéciaux. Ces ressources " ont eu un impact sur le financement de notre plan de résilience économique et sociale à hauteur de 1000 milliards de FCfa ". Tout cela fait que le Fmi, en dehors de ses missions classiques de surveillance multilatérale, a été " un partenaire de premier plan ". Et cela, " nous le devons à Mme Georgieva. Nos relations sont confiantes et excellentes ", s'est réjoui le Président Sall.

La Directrice générale du Fmi s'est, de son côté, réjouie du dynamisme de l'économie sénégalaise et du leadership du Président Macky Sall, qui, a-t-elle souligné, porte la voix de l'Afrique. " C'est le Président qui a le plus intensément fait du lobbying pour l'allocation de Droits de tirage spéciaux la plus importante de l'histoire, à savoir 650 milliards de dollars ", a précisé Mme Georgieva. " Nous travaillerons ensemble et nous aurons les 100 milliards de dollars ", a-t-elle promis à propos du plaidoyer de Macky Sall.