Algérie: Ecole supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiales - Élaboration du programme spatial national

Oran — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a affirmé, samedi à Arzew (Oran), que l'Ecole nationale supérieure des sciences géodésiques et des technologies spatiales sera un outil d'élaboration du programme spatial national et un pôle de développement des satellites.

Dans une allocution à l'occasion de l'ouverture officielle de l'année académique à l'Ecole nationale supérieure des sciences géodésiques relevant du Centre national des technologies spatiales (CNTS) d'Arzew, M. Benziane a souligné que "cette institution, relevant pédagogiquement du ministère de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique, sera un outil d'élaboration du programme spatial national et un pôle de développement des satellites".

Le ministre a déclaré que "l'école se chargera d'assurer une formation supérieure aux titulaires des diplômes d'ingénieur et de master dans les domaines des sciences géodésiques, de localisation et des technologies spatiales, notamment en géodésie, télédétection, traitement des images et cartographie, ainsi que les systèmes d'information géographique (SIG), la topographie et les techniques de cartographie.

M. Benziane a indiqué que la wilaya d'Oran s'est dotée de cette école qui s'ajoute aux neuf établissements universitaires existants, dont huit sont affiliés à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique et une école sous tutelle des postes et télécommunications, pédagogiquement affiliée au secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, afin de réaliser l'intégration entre le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et ces deux écoles, notamment en ce qui concerne l'investissement en produits de la formation, la recherche développementale et appliquée dans le domaine des technologies spatiales et de ses sciences.

Le ministre a réaffirmé la volonté de son département ministériel d'aller de l'avant pour réussir et accompagner toute recherche qui s'inscrit dans le cadre de la valorisation des acquis de la recherche scientifique et favoriser la conception et le développement local des outils spatiaux qui seront mis au service du développement économique, social et culturel du pays, grâce aux laboratoires dans le domaine des technologies spatiales et de ses applications, ainsi qu'aux projets communs de développement ou de recherche.

De son côté, le Directeur général de l'Agence spatiale algérienne (ASAL) , Azzeddine Oussedik a souligné que la mission principale de l'Ecole nationale supérieure de géodésie et des technologies spatiales réside dans "la formation des compétences en ingénierie de l'information géographique afin de donner une impulsion au développement des projets et la maîtrise des outils géomatiques, notamment des techniques de réception et de traitement de l'information géographique aidant à la prise de décision dans les domaines de développement, de gestion des ressources et d'aménagement du territoire".

Il a ajouté que cette formation permettra "d'acquérir des compétences multiples, notamment dans les domaines de la fourniture d'informations spatiales, de la conception et de l'exploitation des banques de données, du traitement des données et des graphiques spatiaux issus de la cartographie automatisée, des systèmes d'information géographique, d'évaluation de projets, des systèmes d'information géographique, de la cartographie numérique et du développement des compétences en géodésie spatiale", faisant savoir qu'un programme de formation élaboré aux normes internationales comprend plusieurs disciplines, dont la géodésie, la géomatique, la télédétection et le traitement d'images".

En marge de l'ouverture officielle de l'année universitaire de l'Ecole nationale supérieure des sciences géodésiques et des technologies spatiales, une convention-cadre a été conclue entre l'université des sciences et des technologies "Mohamed Boudiaf" d'Oran (USTO-MB) et le centre de développement des satellites relevant de ASAL, sur l'accompagnement dans la formation doctorale, la préparation conjointe de projets et leur mise en œuvre, ainsi que l'échange d'expériences, le développement, la recherche, la formation et les travaux sur l'élargissement des résultats de la recherche dans le domaine des technologies spatiales à tous les partenaires et utilisateurs.

Le ministre a inauguré l'Ecole nationale supérieure des sciences géodésiques et des technologies spatiales située au Centre national des techniques spatiales d'Arzew.

L'école, qui s'étend sur une superficie de 4 hectares, dispose d'un laboratoire bio-numérique et d'un autre mécanique, de 4 salles d'application équipées de 30 ordinateurs et de salles d'une capacité entre 20 et 50 places, d'un laboratoire technique contenant 72 appareils de lever topographique, en autres, en plus d'une résidence pouvant accueillir 350 lits, d'un restaurant d'une capacité de 200 places et d'un centre médico-social.