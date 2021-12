Algérie: La visite du MAE Croate au pays vise à renforcer l'entente politique

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a affirmé, samedi, que la visite du ministre des Affaires étrangères et des Affaires européennes, Gordan Grlic Radman en Algérie visait "à approfondir l'entente politique entre les deux pays autour des questions centrales et le renforcement de la coopération bilatérale".

Dans une déclaration à la presse au terme de la séance de travail, tenue avec son homologue croate au siège du ministère à Alger, M. Lamamra a indiqué que cette visite, la première en Algérie du chef de la diplomatie croate, "intervient après une série de séances et de consultations politiques entre les secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères des deux pays visant à promouvoir la coopération, la coordination et la concertation entre les deux pays et à les étendre progressivement à plusieurs domaines".

M. Lamamra a souhaité que la visite de son homologue croate en Algérie contribue à la réalisation de deux principaux objectifs, le premier consistant en l'approfondissement de l'entente politique autour des questions centrales d'intérêt commun, et le second concerne le renforcement de l'effort commun de raffermissement de la coopération bilatérale, devant être concrétisé à la faveur du mémorandum d'entente de collaboration diplomatique signé samedi entre les deux parties".

Le mémorandum d'entente de collaboration signé entre l'Algérie et la Croatie "tend à soutenir la coopération entre les diplomaties des deux pays, à travers l'organisation de sessions de formation et le rapprochement des actions entre les deux instituts diplomatiques des deux pays".

Lire aussi: Signature d'un mémorandum d'entente de collaboration diplomatique entre l'Algérie et la Croatie

M. Lamamra a évoqué, en outre, la possibilité de voir la visite de son hôte croate couronnée par "la signature d'une autre convention portant création d'un Conseil d'affaires algéro-croate", devant sanctionner les travaux du forum d'affaires prévu, dimanche, entre les patronats croates et algériens.

Le ministre croate est accompagné d'une délégation composée de plus de 10 patronats, a soutenu le ministre.

Le chef de la diplomatie algérienne souhaite également que "cette visite réussie ouvre la voie à d'autres visites et rencontres dans tous les domaines", des visites saluées par M. Lamamra eu égard au "patrimoine historique commun entre les deux pays".

La Croatie, qui faisait partie de la Yougoslavie par le passé, "partage avec l'Algérie nombre d'objectifs et de principes du Mouvement des pays non-alignés (MNA), au sein duquel l'Algérie, représenté par le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) et la Yougoslavie, dirigée alors par Josip Broz Tito, né en Croatie, sont parmi les fondateurs du mouvement", rappelle M. Lamamra.

Concernant la contribution des deux pays à la promotion de la coopération entre l'Union africaine (UA) et l'Union européenne (UE), le ministre a cité la participation de l'Algérie, il y a quelques semaines, à la réunion ministérielle UA-UE à Kigali, mettant en avant la participation de l'Algérie à l'élaboration de nombre de documents avant de les présenter aux travaux du Sommet des chefs d'Etats et de gouvernements d'Afrique et d'Europe, février prochain, à Bruxelles.

Dans ce sens, M. Lamamra a souhaité "plein succès au Sommet dans l'assemblage de nouveaux segments du partenariat afro-européen, censés avoir un impact significatif sur les efforts des pays africains pour réaliser l'intégration économique et s'imposer comme acteurs à part entière sur la scène internationale".