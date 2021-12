Algérie: Projets sectoriels - Appel à l'accélération des travaux dans plusieurs wilayas

Alger — Le ministre des Transports, Aissa Bekkai a donné des instructions, jeudi lors d'une réunion consacrée au suivi des projets sectoriels liés aux transports guidés (Tramway et Téléphériques) dans les wilayas de Annaba, Mostaganem et Oran, à l'effet d'"accélérer la cadence des travaux et prendre les mesures nécessaires à la levée des obstacles", a indiqué un communiqué du ministère.

A cette occasion, il était question de suivre un exposé exhaustif sur la situation et le taux d'avancement du projet de Tramway de Mostaganem et d'évoquer les travaux de réhabilitation des téléphériques d'Annaba et d'Oran, ainsi que les différents obstacles auxquels ils sont confrontés.

Dans ce sillage, le ministre a donné "des instructions strictes à l'effet d'accélérer le rythme des travaux au niveau du projet de tramway de Mostaganem et de prendre les mesures nécessaires à la levée des contraintes administratives, techniques ou logistiques, soulignant son souci de suivre de façon quotidienne du taux d'avancement qui a atteint 90%".

En ce qui concerne la réhabilitation du téléphérique de la wilaya d'Annaba, dont le taux d'avancement des travaux a atteint 30%, le ministre a relevé la nécessité de consentir davantage d'efforts pour le remettre en service dans les meilleurs délais, afin d'atténuer la pression et désengorger la ville.

S'agissant de la réhabilitation du téléphérique d'Oran reliant la ville et le site touristique "Santa Cruz", M. Bekkai a ordonné la levée de toutes les contraintes et la mobilisation des ressources techniques et humaines nécessaires à son parachèvement et à sa livraison avant le début des Jeux méditerranéens qu'abritera Oran durant l'été 2022.

Ont pris part à cette réunion d'évaluation les cadres du ministère des Transports, des directeurs de transports de wilayas d'Annaba, Oran et Mostaganem, et des responsables des entreprises chargées de la réalisation et du suivi desdits projets.