Algérie: Golf - "On planifie pour la création d'une académie de jeunes talents afin de redynamiser la discipline"

Alger — La Fédération algérienne de golf (FAG), dernière instance à avoir renouveler ses structures, s'emploie à créer académie fédérale de jeunes talents, sine qua non, pour la "redynamisation" de la discipline et former une élite nationale en mesure de représenter dignement, dans l'avenir, le pays dans les différentes échéances internationales auxquelles l'Algérie était absente pour diverses raisons", a révélé le président de l'instance fédérale, Abderrahmane Bouzid.

" Nous envisageons, si les conditions le permettent, la réalisation d'une académie fédérale pour jeunes talents, propre à nous, afin de développer la discipline et former une élite nationale capable d'honorer les couleurs nationales en compétitions internationales desquelles, l'Algérie était absente depuis une décennie", a déclaré à l'APS, le président de la FAG, en marge de clôture du stage d'entraîneur organisé la semaine dernière à l'Unité du Golf de Dely-Brahim (Alger).

Le premier responsable de la FAG a expliqué que le projet de création d'une académie fédérale a été " discuté longuement avec le directeur de l'OCO Mohamed Boudiaf, l'actuel gestionnaire de l'unité du Golf de Dely-Brahim qui a adhéré à l'idée et nous a promis de nous apporter toute l'aide voulu et il est à remercier pour sa disponibilité. Les travaux de construction seront confiés à un sponsor et l'académie commencera bientôt à attirer les sportifs (toutes catégories d'âge confondues)", ajoutant que la tutelle sera informée du projet .

Elu le mois dernier à la tête du bureau fédéral de la FAG, pour quatre années, après que l'Assemblée Générale élective (AGE) eut connu une série de reports, Bouzid a souligné qu'il a élaboré, conjointement avec son équipe, " un programme d'action devant être exécuté dans un délai ne dépassant pas les premiers six mois du mandat olympique, et leur présenter avant la fin décembre au Ministère de la Jeunesse et des sports, avant d'arrêter le calendrier des activités annuelles étalé sur trois ans", a t-il précisé.

Commencer par le Sport scolaire

La fédération algérienne de golf, compte inscrire sur le moyen terme, 200 enfants âgés entre 6 et 12 ans, qui seront placés sous, la responsabilité d'encadreurs et initiateurs locaux formés par la fédération algérienne de golf (FAG).

La stratégie de l'instance fédérale sera donc basée sur la formation de "jeunes talents", pour le premier responsable de l'instance qui a révélé l'existence de nombreux contacts avec les présidents des APC proches de l'unité du Golf, dont Dely-Brahim, El-Biar et Chéraga, pour "encourager les enfants des écoles de leurs communes respectives à pratiquer cette discipline".

Interrogé sur les ressources financières qui permettront à la fédération de financer ses activités sportives, dont les entraînements des petites catégories et la préparation des sélections nationales, le responsable a confirmé "des contacts noués avec des sponsors qui ont promis de venir en aide à la fédération dans sa démarche, afin de redynamiser la discipline et contribuer à son épanouissement".

La dernière participation de la sélection nationale de Golf (12 joueurs), remonte à 2012 à l'occasion des championnats arabes, alors que la première action de la nouvelle instance fédérale a été ponctuée par l'organisation d'un stage à l'intention de 22 entraîneurs chargés de former les joueurs des différentes sections de clubs régulièrement affiliés".