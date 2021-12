Algérie: Le MAE croate qualifie le pays de partenaire important et salue son rôle dans la région

Alger — Le ministre croate des Affaires étrangères et des Affaires européennes, Gordan Grlic Radman, a affirmé, samedi à Alger, que l'Algérie était "un partenaire important" pour la Croatie, saluant "son rôle exceptionnel dans l'instauration de la stabilité dans les pays de la rive sud de la Méditerranée".

Lors d'une conférence de presse à l'issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue en Algérie, M. Radman a souligné que "l'Algérie est un partenaire important pour la Croatie et l'Union européenne (UE), notamment de par son rôle exceptionnel dans l'instauration de la stabilité dans les pays de la rive sud de la Méditerranée".

Il a ajouté que son pays accordait "un grand intérêt" à la stabilité dans la région sud de la Méditerranée, arguant que "la paix et la stabilité sont d'une extrême importance pour nous et de là la région est appelée à trouver des solutions à certains différends" enregistrés çà et là.

"Il est important pour Zagreb de raffermir ses relations étroites avec l'Algérie dans le cadre des pays du sud de la Méditerranée, d'autant qu'il existe de nombreux domaines de coopération bilatérale à investir, en vue de consolider et de renforcer la communication notamment en ce qui concerne les questions inhérentes aux défis environnementaux, à la lutte contre les menaces hybrides et la migration clandestine", a-t-il poursuivi.

Concernant les domaines de coopération économique entre l'Algérie et la Croatie, le ministre croate a affirmé que "la Croatie est présente en Algérie, citant les nombreux créneaux de coopération investis actuellement, à l'instar de la pêche, l'aquaculture et l'industrie navale, un domaine où la Croatie compte parmi les pays leaders notamment dans la construction des navires traditionnels, et ce en sus des secteurs de l'Agriculture, des infrastructures et de l'Energie".

M. Radman effectue une visite de travail de deux jours en Algérie, consacrée à l'examen des voies et moyens de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines, ainsi qu'aux questions régionales et internationales d'intérêt commun.