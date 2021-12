Afrique de l'Ouest: La Cédéao propose l'harmonisation de la reconnaissance des tests PCR aux frontières

La seconde session ordinaire du Conseil des ministres de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'ouest (Cédéao) qui se tient à Abuja au Nigeria, a mis la question de la réouverture des frontières au 1er janvier 2022 et de l'harmonisation de la reconnaissance des tests PCR sur la table alors que certaines d'entre elles sont restées fermées depuis plusieurs mois à cause de la pandémie de Covid-19.

Pour accélérer la réouverture des frontières dans la région, le Conseil des ministres de la Cédéao a recommandé la reconnaissance mutuelle des tests PCR-covid ainsi que l'harmonisation de leur durée de validité.

Aujourd'hui, lorsqu'un voyageur quitte par avion Bamako muni d'un test Covid-19 " négatif ", arrive par exemple à Cotonou au Bénin, on ne regarde même pas son document et on lui indique sur le tarmac de l'aéroport, un endroit où il faut faire un nouveau test et faut payer 25 000 FCFA par personne pour les test-covid ordinaire ou 50.000 FCFA pour les " tests VIP " qui permettent d'avoir plus rapidement les résultats. Et lorsque vous quittez Cotonou pour Abuja au Nigeria muni des résultats de votre test négatif, il faut à nouveau faire un autre test, et évidement payer.

Soulager les voyageurs

Chaque pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest impose ses lois face à la pandémie. On ne se fait pas confiance, mais cela rapporte surtout gros. C'est donc pour soulager les voyageurs qui dépensent une fortune que l'institution sous régionale propose la reconnaissance mutuelle des test ainsi que la durée de leur validité.

Si la mesure rentre effectivement bientôt en application, elle permettra de simplifier des formalités de voyages. Surtout que la date du 1er janvier 2022 est proposée pour la réouverture des frontières terrestres encore fermées. On s'attend à de véritables grappes humaines notamment sur les routes de la sous-région. C'est pourquoi à côté de la reconnaissance et l'harmonisation de la durée de validité des test-Covid, les responsables de la Cédéao proposent également de continuer à respecter les gestes barrières.