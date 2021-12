Cote d'Ivoire: Lutte contre les maladies cardiovasculaires - Les élèves et étudiants du CBCG de Treichville sensibilisés

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation lancée depuis le mois de novembre 2021 par la Fondation Cœur de Grâce, en partenariat avec la Fondation orange Côte d'Ivoire et la Fondation Groupe Atlantique, dans les lycées et collèges, ainsi que les établissements de formation professionnelle, les élèves et étudiants du Cbcg de Treichville ont été sensibilisés et dépistés, le 3 décembre 2021, dans ladite école.

Cette journée a été marquée par des conférences, la sensibilisation et le dépistage de l'hypertension artérielle, la consultation avec un cardiologue pour les personnes déclarées hypertendues, l'atelier sur l'auto-mesure de la pression artérielle et sur la nutrition, etc.

Esther Douyere Desarmes, secrétaire générale de la Fondation Cœur de Grâce, a rappelé l'objectif de cette campagne. A savoir, informer les élèves et étudiants sur les facteurs de risques cardiovasculaires, particulièrement l'hypertension artérielle (Hta) ; les sensibiliser à la prévention de l'Hta ; les sensibiliser à la surveillance de leur tension artérielle, principal facteur de risques des maladies cardiovasculaires ; développer et soutenir des actions de prévention primaire par la communication pour le changement de comportement ; développer et soutenir des actions de prévention secondaire afin de favoriser le dépistage précoce et communiquer sur le traitement mais aussi lutter efficacement contre les complications.

Monnet Nazaire, sous-directeur du Cbcg de Treichville, représentant le directeur de l'établissement, s'est félicité de cette initiative de la Fondation Cœur de Grâce qui contribue à promouvoir la santé au sein de cet établissement. Car, a-t-il dit, " sans la santé rien n'est possible ".

Rappelons que dans le cadre de cette campagne, plusieurs établissements ont été visités dans le District d'Abidjan. Il s'agit du lycée municipal de Marcory, du lycée sainte Marie de Cocody, du lycée moderne de Port-Bouët, du lycée moderne de Yopougon-Andokoi, du lycée moderne d'Angré, du Cbcg de Cocody et celui de Treichville.

C'est au total, près de 2600 élèves et étudiants qui ont été sensibilisés aux facteurs de risques des maladies cardiovasculaires et dépistés de l'hypertension artérielle. Parmi eux, 37 ont été identifiés comme étant hypertendus.