Afrique: BAD - Le prof Kevin Chika Urama nommé au poste d'économiste en chef et vice-président par intérim du Complexe gouvernance économique et gestion des connaissances

La Banque africaine de développement a nommé le professeur Kevin Chika Urama au poste d'économiste en chef et vice-président par intérim du Complexe gouvernance économique et gestion des connaissances, à compter du 1er octobre 2021.

Le professeur Urama est de nationalité britannique. Il possède plus de 29 années d'expérience à l'échelle africaine et mondiale en matière de politique économique et de gestion des connaissances, précise la banque africaine.

Avant sa nomination, Kevin Chika Urama occupait le poste de responsable (Oic) économiste en chef et vice-président du Complexe gouvernance économique et gestion des connaissances du Groupe de la Banque depuis le 15 mars 2021. Il est également directeur principal de l'Institut africain de développement à la Banque.

Le professeur Urama est membre de l'Académie africaine des sciences, professeur distingué de l'université du Nigeria, professeur distingué exceptionnel à l'École de leadership public de l'université de Stellenbosch (Afrique du Sud), et professeur adjoint à l'école de politique publique et d'affaires internationales Sir Walter Murdoch de l'Université Murdoch (Australie). Il a été professeur invité au Département des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des politiques publiques de l'University College de Londres et premier président de la Société africaine d'économie écologique.

Le professeur Urama est titulaire d'un doctorat en économie foncière de l'université de Cambridge (Royaume-Uni), d'un MPhil en économie foncière de l'université de

Cambridge, d'un MSc en économie agricole et d'une licence en économie agricole de l'université du Nigeria.

Avant de rejoindre la Banque africaine de développement, Kevin Urama a été le premier directeur général du Quantum Global Research Lab établi à Zug (Suisse) ; directeur exécutif de l'African Technology Policy Studies Network (Atps) à Nairobi (Kenya) ; directeur du Département recherche et formation d'Atps et chargé de recherche supérieur au Macaulay Land Use Research Institute, à Aberdeen (Royaume-Uni).