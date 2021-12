Cote d'Ivoire: Archibat 2021 - L'Etat et les architectes s'engagent à œuvrer ensemble pour un cadre de vie plus sûr

La 8e édition du Salon international de l'architecture et du bâtiment (Archibat) a ouvert ses portes le 8 décembre, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, Cocody, sous la présidence du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, sous le thème : " La Fabrique de la ville aux professionnels ".

Une occasion idoine pour le ministre Bruno Koné d'appeler à une forte implication des professionnels du cadre bâti dans la réalisation des projets de construction. Pour le ministre Koné, cet appel urge afin d'éviter d'autres effondrements que la Côte d'Ivoire a connus, ces dernières années.

" Nous sommes passés de 2000 contrôles en moyenne auparavant à 8000 contrôles à la mi-novembre 2021. A présent, nous ambitionnons de passer à 10 000. Le résultat est d'autant visible que nous avons enregistré les cinq dernières années 24 effondrements dont 9 en 2020 et 2 en 2021 en mars 2021. Nous n'avons pas connu d'autres effondrements grâce à la sensibilisation et procédé à une quarantaine de démolition de bâtiments, en 2021. Pour éviter ces démolitions, il faut recourir soit à des professionnels des architectes, (...,), un bureau de contrôle ou un ingénieur conseil ; ce, dans le souci et l'intérêt de nos populations ", a conseillé le ministre.

Il ajoute que recourir à un architecte pour toute construction à réaliser en milieu urbain en Côte d'Ivoire est une obligation dans la loi. " L'intervention de ses professionnels permettra d'avoir un environnement mieux structuré ".

Bruno Koné s'est félicité du choix ce thème qui invite à la vision de développement que toutes les parties prenantes et les professionnels doivent porter aux villes. Cette vision porte sur une gestion saine et sécurisée du foncier urbain pour assurer un développement urbain et harmonieux sur toute l'étendue du territoire ; favoriser l'accès de tous à un habitat décent à toutes les catégories sociales des populations ; favoriser un développement plus harmonieux des villes.

Le ministre a invité les professionnels du secteur (géomètres, promoteurs immobiliers ; urbanistes, architectes) au respect des lois du cadre bâti et des règles minimum d'urbanisme ; dans l'intérêt des populations.