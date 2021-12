Madagascar: Koukoumi Le Magicien - Un succès nourri d'ambitions et de rêves

Koukoumi Le Magicien, un très jeune magicien qui s'est fait connaître en 2018 compte actuellement plus de 30 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Un succès qui n'est pas venu seul d'après ce qu'il nous a raconté.

" Il existe deux catégories de personnes, celles qui se rendorment pour continuer à rêver et celles qui se réveillent pour concrétiser leurs rêves. Je fais partie de la deuxième catégorie " a-t-il expliqué. Au départ, alors qu'il n'était qu'un collégien, la magie n'était pour lui qu'un loisir, un passe-temps pour amuser son entourage. À cette époque, ses prestations étaient vues par environ 1 000 internautes sur sa page Facebook. En 2017, il décroche son premier contrat en tant qu'animateur lors d'une cérémonie de mariage.

Le contact avec les organisateurs a été établi et lui a permis de se présenter en public assez régulièrement. Il bénéficie d'une médiatisation l'année suivante et commence à envisager sérieusement une carrière en tant que prestidigitateur et mentaliste. Après quelques dates en dehors de la capitale, il a réussi à s'acheter son premier scooter grâce à son nouveau métier attitré.

Post-Covid. Durant le précédent confinement, il a développé son marché sur les réseaux sociaux en réalisant des vidéos. La période était propice au succès étant donné que beaucoup de personnes cherchaient des divertissements en ligne à l'époque. Ses abonnés sont donc passés de 1 000 à 6 000, rien que sur Facebook. Il continue de développer son affaire tout au long de l'année en améliorant son relationnel, son sens des affaires, mais surtout en se rapprochant des stars locales à travers la réalisation de posters en PVC. " Je me levais très tôt le matin pour livrer les posters sur mon petit scooter ", s'est-il remémoré cette période de sa vie. Une chose en entraînant une autre, il est reparti pour des dates à Nosy Be Hell-Ville au milieu de l'année. Et en revenant, le jeune magicien était désormais véhiculé et comptait plus de 30 000 abonnés.

Aujourd'hui, Koukoumi Le Magicien dispose de son propre site web qui lui permet de rester en contact avec son public, que ce soit pour sa magie ou pour ses posters en PVC. Du haut de ses 19 ans, il est loin d'avoir terminé son ascension.