Madagascar: Université d'Antananarivo - L'institut de recherche de vaccins inauguré hier

Madagascar Institute for Vaccine Research est opérationnel et a été inauguré hier. Dans un premier temps, les enseignants et les étudiants de l'Université d'Antananarivo y mènent des recherches sur les vaccins contre la typhoïde et la bilharziose.

L'Université d'Antananarivo dispose d'un nouveau laboratoire implanté dans le Campus universitaire d'Ambohitsaina. La mise en place de cet Institut de recherche s'est effectuée avec le concours initial - depuis 2011 à ce jour - du Programme de la Surveillance de la fièvre typhoïde, en partenariat avec l'" International Vaccine Institute " de Séoul. Selon le président de l'Université d'Antananarivo, Pr Mamy Raoul Ravelomanana, ce projet est le fruit de la collaboration entre l'Université d'Antananarivo et plusieu

rs organisations internationales. La Fondation Melinda et Bill Gates a apporté sa contribution depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, en travaillant spécifiquement sur les études concernant la typhoïde. L'European and Developping Countries for Clinical Trials Partnership ou EDCTP a également apporté son appui depuis 2019 en matière de séroépidémiologie et de vaccin contre la bilharziose, parallèlement avec la " Typhoïde Conjugate Vaccine ".

Ensuite, l'Université de Cambridge a marqué sa collaboration depuis 2019, en travaillant sur les recherches sur la Covid-19. Enfin, l'Institut a sollicité la collaboration du " Texas Tech University Health Sciences Center " depuis 2019, lequel a procédé aussi à l'élaboration du vaccin contre la bilharziose.

Opérationnel. Les projets de recherche actuellement en cours sont mis en œuvre dans le cadre du SETA+ (Severetyphoide in Africa), du VASA (Vaccine against Schistosomiasis in Africa), du THECA (Thyphoid Conjugate Vaccine), et de la COVIA (Surveillance of COVID 19 in Africa). Opérationnel à partir de ce mois de décembre 2021, le laboratoire dispose d'un bâtiment de 36 mètres de long sur 12 mètres de large avec 3 étages comprenant 39 salles. Selon les explications, 11 salles serviront de laboratoire de recherche et de stage pour les étudiants.

13 salles seront destinées aux essais cliniques. 12 salles serviront de bureaux. Une salle de réunion, une salle de cours ainsi qu'une salle de conférence sont également prévues. Aujourd'hui, l'équipe qui travaille dans le laboratoire est composée de 6 médecins, 2 vétérinaires, un data base, 4 techniciens de laboratoire et 13 paramédicaux. Dans plusieurs domaines d'activité, le développement avance à très grand pas à l'Université d'Antananarivo. Ce laboratoire de recherche a nécessité un investissement en infrastructure de 174.615USD, soit plus de 696,7 millions d'ariary.